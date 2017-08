Mayor Loot, buo ang loob; ‘di natatakot na isusunod ng PNP

“Hindi ako natatakot sa aking seguridad dahil responsibilidad ako ng mga pulis…”

Ito ang iginiit ni Daanbantayan Cebu Mayor Vicento Loot bilang reaksyon sa pagkakapatay kay Ozamiz City Mayor Reynaldo “Aldong” Parojinog.

Kumpiyansang sinabi ni Loot na hindi siya nababahala na matutulad siya sa kanya kay Mayor Parojinog dahil dati siyang heneral ng PNP.

Sa kabila nito, agad ding kumambyo si Loot na kung may mangyari sa kanya, mga pulis din ang mananagot.

Matatandaang sinabi ni PNP Chief Dir. Gen. Ronald Dela Rosa na marami pang sangkot sa drugs ang i-ooperate ng PNP.

Isa sa idinahilan ni Loot kung bakit hindi ito nababahala ay nalinis na umano niya ang kanyang pangalan sa imbestigasyon kahit na pinangalanan siya noon ni Pangulong Rodrigo Duterte na drug protector.

Sinabi ni Loot na noong November 2016, nalinis niya ang kanyang pangalan mula sa tatlong issue; ito ang involvement sa illegal drugs, pagkabigo sa implementasyon ng anti-drug campaign programs ng Department of Interior and Local Government (DILG) at ang pagkakaroon nito ng unexplained wealth.

Mismong sa Senate investigation din aniya ay malinaw na biktima siya at may gusto lamang sumira sa kanyang pangalan.