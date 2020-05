Mayor, kapitan tsupi na? Mga babaeng sundalo inatasang mamahagi ng cash aid

Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Department of Social Welfare and Development Secretary Rolando Bautista na kunin ang serbisyo ng mga babaeng sundalo para mamahagi ng emergency cash subsidy sa mahihirap na pamilya sa panahon ng coronavirus disease pandemic.

Nahaluan kasi ng corruption ang distribusyon ng ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program (SAP) ng DSWD.

Ayaw sana ng Pangulo na pahawakin ng cash ang mga politiko subalit nahirapan ang DSWD sa distribusyon ng cash aid kaya nagpatulong sa Department of the Interior and Local Government na siya namang nagpakilos sa mga alkalde at mga opisyal ng barangay sa distribusyon ng ayuda.

“I had a nightmare in the distribution of the SAP. Sabi ko nga noon takot ako na baka makurakot ito. Sabi ko baka, nangyari nga. Di ba sinabi ko sa inyo,”kuwento ng Pangulo.

“I will ask General Bautista to use solely ang kanilang full charge sa DSWD. Alam ko walang tao, ang order ko sa kanya kanina nung nag meeting kami na he will request na kapwa niya sundalo noon, eh retired na, that’s why he’s with the Cabinet, na mag patulong sya sa Armed Forces sa pag distribute ng pera.” wika ni Duterte.

Nilinaw din ng Commander in Chief na hindi niya pinagdududahan sa pera ang mga lalaking sundalo, kundi gusto niya ang mga babae ang magdistribute nito dahil matiyagain sila sa ganitong trabaho.

“I have nothing against males, sa mga lalake, ang sinasabi ko lang mas matiyaga itong mga babae lalo na kung isipin ito kailangan ng mga pamilya, ng mga bata para pangkain. The empathy, yun ano ng puso ng babae ang gusto ko. Kaya sa mga babae na miyembro maybe you will be commissioned to do that,” saad ni Duterte. (Prince Golez)