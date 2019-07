Mayor Isko Moreno ‘total rock star’ — US Ambassador Kim

TINAWAG ni US Ambassador Sung Yong Kim si Manila Mayor Francisco ‘Isko Moreno’ Domagoso bilang ‘total rock star’.

Ang pahayag ay ginawa ni Kim matapos ang courtesy visit ni Moreno sa US Embassy kahapon dakong alas- 10:00 nang umaga.

“You are a total rock star. You bring new dynamism and energies to your position,” ayon kay Kim.

“We appreciate your approach. You’re dea­ling with it in a manner that is consistent with human rights and rule of law,” puri pa ni Kim sa alkalde.

Nabatid na si Moreno ay produkto ng US State Department sponsored International Visitors Leadership Program noong 2011 at bilang alumnus sinabi ni Kim na ipinagmamalaki niya si Moreno.

“We are proud of you being an alumnus. We want to claim that. We have a good success in identifying future lea­ders. That is one of the few that we are proud of,” dagdag ni Kim.

Ibinahagi naman ni Moreno kay Kim ang kanyang mga polisiya at plano para sa siyudad.

Nang tanungin ni Kim kung bakit malimit na gising si Moreno pattikular na sa gabi, sinabi niya marami kasing dapat ayusin sa Maynila at inuuna muna nilang ayusin ang simbolo ng chaos.

Pinasalamatan rin ni Kim si Moreno sa pagpapadala ng isang empleyado ng city hall sa US sponsored Smart City workshop sa US.

Umabot ng may 45 minuto ang naganap na pulong sa tanggapan ni Kim. (Juliet de Loza-Cudia)