Mayor Isko mas dinumog kesa sa sikat, guwapong aktor

Pataas nang pataas ang popularity ni Manila Mayor Isko Moreno at kahit ang isang guwapo at sikat na aktor ay natalbugan niya sa atensyon ng maraming tao.

Pinatotohanan ito mismo ng isang reliable source na dumalo sa People’s Asia event kamakailan, na ginanap sa New World Hotel.

Isa si Mayor Isko sa mga awardee para sa politics at ang aktor na nire-represent naman nito ang entertainment. Kuwento ng friend namin, pinagkaguluhan na parang superstar si Isko ng mga bisita sa event at kahit ang mga sosyal ay nag-fan mode sa kanya.

Sey ng source, kokonti lang ang pumansin sa aktor na nasa isang mesa lang.

Inaasahan ng friend namin, dahil napapanood sa teleserye at guwapo, ito ang sentro ng atensyon ng mga guest, pero naloka siya nung dumugin si Mayor Isko at nagpa-picture sa kanya ang maraming bisita kabilang na ang mga socialite.

Well, posibleng ang clean up program na ginagawa nito sa Manila ang ugat nang pagkagiliw sa kanya ng mga tao sa event na `yon, na madalas ngang trending sa social media at mababasa rin sa mga pahayagan.

Asahang dadami pa ang fan base ni Mayor Isko sa susunod pang mga araw sa mga gagawin niya sa iba’t ibang panig ng Maynila.

Sunshine Cruz ayaw pag-usapan ang lampungan sa batang aktor

Tila hindi nagugustuhan ni Sunshine Cruz na kina-capitalize ng media ang love scene niya sa lalabas niyang movie sa Cinemalaya, ang “Ma-lamaya”. Ito ang nilalaman ng caption sa pinost niyang publicity photo sa Instagram nya.

Saad ng aktres, sana hindi sa kanyang love scene sa mas batang aktor mag-focus ang mga tao.

“Our movie is more than that. Nagugulat ako ho-nestly sa headlines. Sana people will not focus in just my love scene with a much younger actor. I accepted the movie because it is beautiful, it is different and challenging.

“I accepted Malamaya without hesitation because I know I will be taken cared of by my directors (Mga kapwa ko babae sila kaya alam kong inalagaan ako),” sabi niya.

Binanggit din nito ang producer ng movie at manager niya na si Arnold Vegafria.

Say pa ng aktres, “being part of Cinemalaya is a blessing! I’ve always dreamt of being part of Cinemalaya and I am grateful for the chance.”

Ano kayang masasabi ng mga entertainment press na nag-headline ng love scene ni Sunshine sa movie?

‘Longganisa’ ni Lotlot bentang-benta sa netizen

Hinding-hindi maghihirap si Lotlot De Leon dahil hindi lang pag-arte ang kina-career niya, kundi pati na ang pagma-manage ng kanyang resto bar, at pati na rin ang paggawa ng longganisa ay pinasok na rin niya.

Aliw na aliw kay Lotlot ang kanyang mga tagahanga sa Instagram sa panawagan niya na bumili ng kanyang homemade longganisa. Makikita ang packaging ng longganisa ni Lotlot na may pangalan ngang ‘Lotlot’s Homemade…’

Pinutakti na kaagad ng tanong si Lotlot ng kanyang mga follower kung saan ito mabibili. Ang iba ay nagtatanong kung paano maging reseller.

Mula nang magtayo ng kanyang resto si Lotlot at ipakita ang mga sample ng kanyang signature dishes, doon lang nalaman ng netizen na mahusay magluto ang aktres.

Kahit hindi mag-artista si Lotlot kaya nitong magbuhay-marangya sa husay niyang magluto.