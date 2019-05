Mayor-elect sa Pasig Vico Sotto dili magdugay sa iyang puwesto

By jess campos

Misaad si Pasig City mayor-elect Vico Sotto nga dili niya sundon ang mga Eusebio nga pipila ka dekada nga nadumala sa ilang dakbayan.

Sa interview ni Sotto, matud niya nga magbilin siyag legacy ug dilina siya mangitag lain pa.

“I won’t be mayor for a long time in Pasig. Even now, I’m already saying it. As long as I can leave a legacy, that’s enough,” matud sa 29-anyos nga mayor.

“I’m proud to say that despite having a family of personalities, we stuck to the issues,” dugang pamahayag ni Sotto.