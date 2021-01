Mayor Cayetano P1B laan para bakunahan mga Taguigeño

Siniguro ni Taguig City Mayor Lino Cayetano na mabibigyan ng libreng COVID-19 vaccine ang lahat ng residente ng lungsod matapos na maglaan ng P13.5 bilyong recovery budget para sa 2021.

“As early as September, we have already started planning for vaccination, it will complement our other ongoing anti-COVID programs like our aggressive mass testing and treatment,” saad ni Cayetano.

Tuloy-tuloy pa rin ang gagawing mass testing ng siyudad na libre sa kanilang 30 mga health center at dalawang drive-through site.

Naitala sa Taguig ang pinakamababang COVID active case sa Metro Manila noong 2020. (Edwin Balasa)