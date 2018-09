Mayor Abby Binay pabor sa regularisasyon ng mga kawani

Dahil sa mahuhusay at masisipag na mga kawani ng Makati City Hall, nasa 499 na kawani ang na-promote at na-regular matapos na mapatuna­yan na kuwalipikado at karapat-dapat ang mga ito nang siya ay manungkulan bilang alkalde noong Hulyo 2016.

Ito ang pahayag ni Makati City Mayor Abby Binay sa kanyang pagsuporta sa maagap na regulari­sasyon at promosyon sa mga kawani nito na nagpamalas ng husay at dedikasyon sa trabaho bilang mga lingkod-bayan.

Kabilang dito ang 383 kawani na na-regular at 116 na na-promote.

Nauna rito, inatasan ng alkalde ang Human Resource Development Office (HRDO) na tutukan ang pagproseso ng mga inihaing rekomendasyon ng mga hepe ng iba’t ibang tanggapan ng pamahalaang lungsod upang igawad ang permanent status o pagtaas ng posisyon sa kanilang nasasakupang empleyado.

Inaasahang pa ng alkalde na marami pang mare-regular at mapo-promote na empleyado ng City Hall kasunod ng naunang batch.

Naniniwala si Mayor Abby na isa itong mabisang paraan upang pataasin ang kalidad ng serbisyong naibibigay ng lokal na pamahalaan sa taumbayan, lalo na sa Makatizens.

Dagdag pa rito, inaasahan niyang magiging mas kaaya-aya para sa mahuhusay na propes­yunal at manggagawa, na kadalasan ay pinag-aagawan ng mga pribadong kompanya, ang maging lingkod-bayan sa Makati.

Magugunitang sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Binay, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagkaloob ang pamahalaang lungsod ng loyalty incentives sa mga empleyadong nakapaglingkod nang tuloy-tuloy nang hindi bababa sa 10 taon sa pagtatapos ng taong 2016.

Tinaguriang Loyalty Cash Gift, sakop ng programa ang mga regular, casual at contractua­l na kawani.

Base sa HRDO records, umabot sa halos P80 milyon ang pondong ginugol dito para sa pioneer batch ng loyalty awardees, na kinabilangan ng 3,208 regular na empleyado (P67,730,000), 814 casual (P11,870,000), at 12 contractual (P125,000).

Ang cash incentives ay ipinamahagi sa bawat loyalty awardee ayon sa sumusunod na alituntunin: mula 40 taon sa serbisyo pataas, P20,000; mula 35 taon hanggang 39 taon, P17,500; 30 taon hanggang 34 taon, P15,000; 25 taon hanggang 29 taon, P12,500; 20 taon hanggang 24 taon, P10,000; 15 taon hanggang 19 taon, P7,500; at 10 taon hanggang 14 taon, P5,000.

Ayon sa HRDO, ang 499 na kawani na nagawaran ng permanent status at na-promote ay ga­ling sa iba’t ibang mga tanggapan at institus­yon sa ilalim ng pamahalaang lokal.

Kasama rito ang Makati Social Welfare Department, Disaster Risk Reduction and Management Office, Urban Development Department, Department of Environmental Services, Makati Health Department.

Maging ang Ospital ng Makati, University of Makati, Youth and Sports Development Department, Makati Action Center, Information and Community Relations Department, Public Employment Service Office, Economic Enterprise Management Office, Public Safety Department, Museum and Cultural Affairs Office, Human Resource Development Office, General Services Department, Veterinary Services Office, Office of the Building Official, Department of Engineering and Public Works, Business Permit Office, Accounting Department, Assessment Department, Budget Department, Finance Department, Law Department, Office of the Mayor, Office of the Vice Mayor, Office of the City Administrator, Office of the Secretary to the Sangguniang Panlungsod, iba’t ibang tanggapan ng City Councilors at ang Liga ng mga Barangay.