Mayo 3 dineklarang holiday

Idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang regular holiday ang Mayo 3, 2022 bilang selebrasyon ng Eid’l Fitr.

Ang deklarasyon ay nakapaloob sa proclamation No. 1356 na pinirmahan ng pangulo bilang pakikiisa ng gobyerno at sambayanan sa pagdiriwang ng mga kapatid na Muslim sa pagtatapos ng Ramadan.

Pero pinaalalahanan ng pangulo ang sambayanan na sundin ang mga ipinatutupad na pag-iingat habang ginagawa ang selebrasyon para makasiguro ng kaligtasan.

“The entire Filipino nayion should have the full opportunity to join the Muslim brothers and sisters in peace and harmony in the observance and celebration of Eid’l Fitr, subject to the public health measures of the national government,” anang proklamasyon. (Aileen Taliping)