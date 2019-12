Maynilad-MVP tinabla ng mga bangko

HINDI na pinauutang ng mga bangko ang Maynilad Water Services Inc. dahil sa banta ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibasura ang kanilang kasunduan sa Metropolitan Water and Sewerage System.

Sabi ng Metro Pacific Investments Corp. ni Manny V. Pangilinan kahapon, mahihirapang umpisahan ng Maynilad ang mga bago nitong proyekto dahil ayaw na itong pautangin ng mga bangko pero kaya pa nitong pondohan ang mga naumpisahan nang mga proyekto.

Ang Metro Pacific ang isa sa mga may-ari ng Maynilad kung saan partner nito ang DMCI Holdings Inc. ng mga Consunji at ang Marubeni ng Japan.

“While Maynilad can finance its current projects, the shortening of the concession term prevents it from commencing new projects to improve the system as the banks have suspended lending money to Maynilad to finance its new capex program,” sabi ng Metro Pacific.

Sa report na lumabas sa isang pahayagan, nagbabala si Maynilad Vice Chair Isidro Consunji na mababangkarote ang Maynilad at Manila Water Company Inc. ng mga Ayala dahil basta-basta na lang pinapalitan ng pamahalaan ang kanilang kasunduan at maari na silang pagbayarin ng mga bangko ng lahat ng kanilang pagkakautang. Nasa P42 bilyon umano ang mga utang ng Maynilad.

Sabi naman ng Manila Water kahapon, kaya nitong itawid ng kanilang cash flow ang pangangaila­ngan ng kompanya habang ongoing pa ang negosasyon nito sa MWSS at inaasahan nitong magkaroon ng diskusyon sa mga pinaplanong proyekto at kung ano ang marapat na gawin sa mga ito habang sila ay nag-uusap.

“We look forward to the early resolution of issues so we can resume execution of the approved projects that will require additional funding,” sabi ng Manila Water kahapon.

Diretso nang sinabi ni Manila Water chair Fernando Zobel de Ayala na hindi na sisingilin ng kompanya ang mahigit P7 bilyong arbitral award ng korte at hindi rin nito itutuloy ang pagsingil ng mas mataas na taripa sa Enero. (Eileen Mencias)