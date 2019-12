Maynilad-MVP nanakot pa ng dagdag-singil

NAGBABALA ang Maynilad Water Services Inc. na minamay-ari ng negosyanteng si Manny V. Pangilinan sa posibleng pagtaas ng presyo ng tubig sa mga susunod na taon.

Ito ay matapos kanselahin ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) ang 15 taon extension ng kanilang concession agreement na dapat sanang matatapos sa taong 2037.

Sa joint hearing ng Blue Ribbon at Public Accounts committee, nagbabala ang Maynilad na tataas ang water tariff sa mga susunod na taon para mabawi ang kanilang ipinuhunan oras na makansela sa 2022 ang kanilang concession agreement.

“We’re still computing but definitely water tariffs will go very high because the rationale of the extension at the time was to mitigate any spikes in tariffs or presyo ng tubig because kailangan pang mag-invest pa ng mga water concessionaire nang mas malaki,” sabi ni Maynilad president and chief executive officer Ramoncito Fernandez.

Sinabi naman ni Manila Water board member Antonino Aquino na ang spending plans ng kanilang kompanya ay nakabase sa extension na napagkasunduan noong 2009.

Kung ang concession din aniya ay agad namang puputulin, malaking adjustment naman ang gagawin ng dalawang kompanya para lamang maibalik ang kanilang mga naipuhunan.

“Base po doon sa approval, ginawa na namin ‘yung spending plan that presumes that mababawi po ang lahat ng investment natin for that extended period of time. Kung mas mahaba po ‘yung recovery period, mas mababa ang magiging epekto sa taripa. Kung mawawala ‘yung extended term, talagang magkakaroon ng mas malaking adjustment kung ano ang mababawi mo doon sa investment sa maikling panahon,” aniya.

Kinumpirma naman ng MWSS sa pagdinig na tuluyan na nilang binawi ang extension ng concession agreements ng Maynilad at Manila Water.

“The new board, based on the recent directive of the President on the Cabinet meeting, they are now revo­king the board resolution,” sabi ni MWSS Deputy Administrator for Engineering Leonor Cleofas.

Dahil sa revocation, ang concession agreement ng dalawang kompanya ay matatapos na sa taong 2022. (Lorraine Gamo)