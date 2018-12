Maynilad-MVP, Manila Water doble ang dagdag singil sa 2019

MAY dobleng rate increase na ipatutupad ang dalawang water concessionaire sa Metro Manila sa susunod na taon dahil sa kapalpa­kan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS), ayon sa isang consumer advocacy group.

Isiniwalat ni dating Trade Undersecretary at Laban Konsyumer Inc. president Victorio Mario Dimagiba, hindi dapat isinama ng MWSS para sa komputasyon ng rate increase ng Maynilad Water Services Inc. at Manila Water Co. Inc., ang inflation o consumer price index.

Ito’y dahil sa gina­wang rate debasing noong Oktubre 2018 ay isinahog na sa komputasyon ang inflation.

“Ang ginamit nila doon sa business plan na sinubmit ng dalawang concessionaire, ginamit lang nila doon ay 3 percent (sa rate rebasing). Kasi ‘yun naman ‘yung median, ‘yung target ng pamahalaan na 2 to 4 percent,” paliwanag ni Dimagiba sa isang programa ng DZBB.

“Bakit ginamitan ng inflation itong rate e katatapos lang ng rate rebasing na may inflation na at 3 percent? Double whammy yata ‘yun,” diin pa ng dating opisyal ng DTI.

Base sa inaprobahang rate hike ng MWSS, ang Manila Water ay pinayagang magtaas ng P0.64 sentimo per cubic meter. Mas malaki naman sa Maynilad na P1.48 per cubic meter.

Ibig sabihin nito, ang isang kustomer na kumokonsumo ng 10 cubic meter kada buwan ay magkakaroon ng dagdag-bayad na P3.34 sa Manila Water, habang P5.30 naman sa Maynilad.

Nagtataka din si Dimagiba kung bakit isinali sa komputasyon ang consumer price ­index gayung bumaba naman ang foreign currency differential adjustment (FCDA).

Sa website ng MWSS, ang FCDA ay isang mekanismo na ginagamit sa pagpapalit ng water rate bunsod ng paggalaw sa foreign exchange rates.

Ayon kay Dimagiba, susulat siya kay MWSS regulatory officer Patrick Lester Ty upang ireklamo ang rate increase.

“Tatanungin ko sa kanya, bakit ka nag-­apply ng inflation e may inflation na ‘yung rate increases natin for the next five years? At saka why did you use a higher inflation? Kasi ramdam ko na may mali e,” dagdag pa ni Dimagiba.

Ang Maynilad ay pinapatakbo ng DMCI at ng kompanya ng binatang negosyanteng si Manny V. Pangilinan, habang pamilya Ayala naman sa Manila Water.