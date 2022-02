Maynilad multa sa pupugak-pugak na tubig

Pagmumultahin ng Metropolitan Water and Sewerage System Regulatory Office ang Maynilad Water Services Inc. ng mga Consunji at ni Manny V. Pangilinan dahil sa matagal na water service interruption sa mga lugar na siniserbisyuhan ng Putatan Water Treatment Plant na nagsimula pa noong Disyembre at hanggang ngayon.

Sabi ni MWSS Chief Regulator Patrick Lester Ty, bigo ang Maynilad na tuparin ang obligasyon nito sa mga customers na ang pinagkukuhanan ng tubig ay sa Putatan treatment plant at lumampas na ang water service interruptions nito ng 15 araw. Aniya, reklamo rin ang maduming tubig at ang hindi pagsunod ng Maynilad sa schedules na ito mismo ang nagtakda.

Dalawang beses nang nagmulta ang Maynilad, una noong 2019 nang pinerwisyo nito ang mga taga-Brgy. CAA sa Las Piñas at muli noong Nobyembre 2021 ng mga taga-BF Parañaque naman ang pinahirapan.

Inamin ng Maynilad na 260,000 na mga customers nito ang apektado sa kasalukuyang mga water service interruptions, katumbas ng 17% ng mga customers nito sa west service zone ng MWSS.

Hindi katanggap-tanggap umano ang palusot nito kaya ito pagmumultahin ng MWSS.

“Their excuse is not acceptable that is why we are penalizing them,” sabi ni Ty.

Kinakalap pa ng MWSS lahat ng datos at tinutukoy ang bawat account na apektado kaya’t hindi pa masabi kung magkano ito aabutin.

Sa Abril magbabayad ng multa ang Maynilad sa form ng rebate at iaanunisyo ng MWSS sa susunod na mga linggo kung paano ito kinuwenta. (Eileen Mencias)