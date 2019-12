Maynilad, Manila Water ‘di puputulin – DOJ

NILINAW ni Justice Secretary Menardo Guevarra na hindi puputulin ng gobyerno ang concession agreement ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) sa Maynilad at Manila Water.

Ayon kay Guevarra, renegotiation ng kontrata ng dalawang water concessionaire ang hangad ng gobyerno at hindi ang revocation ng kanilang kontrata.

“We are not even thing about that (revocation). We are still considering them. We are just renegotiating their contracts,” wika ng kalihim.

Aniya, ang gusto lang nilang tanggalin ay yaong mga “onerous provision” sa kontrata.

“We will have them deleted from the revised version,” ani Guevarra.

Ang DOJ ang siyang inatasang mag-review sa kontrata ng Maynilad at Manila Water.

Nauna nang nagdesisyon ang MWSS na bawiin ang extension ng kontrata kaya hanggang 2022 na lamang ang water concession agreement ng Maynilad at Manila Water.

Sinabi ni Guevarra na kung hindi makikipagkasundo sa kanila ang dalawang water firm ay mapipilitan silang kasuhan ang mga ito.

“If we don’t have any agreement then we have to go to court para ‘yun rescission may be actual­ly done. But only then will we open the field to other competitors,” sabi ng kalihim.

“‘Di naman kaagad na ‘di magkasundo, open na to third parties di naman ganu’n,”dagdag pa niya.

Matatandaang inendorso na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Prime Water ni dating Senate President Manny Villar na mas mainam umanong mag-takeover sa water supply sa Metro Manila.

Nanindigan na ang may-ari ng Maynilad na si Manny V. Pangi­linan na hindi niya ibebenta ang kompanya.