Maynilad bibingo na sa kapalpakan – MWSS

Sisiguruhin na ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) Regulatory Office na hindi na mauulit ang kapalpakan ng Maynilad Water Services Inc. sa pagbibigay ng abiso sa customers noong kasagsagan ng bagyong Ulysses.

Ang Maynilad ay pag-aari ng mga Consunji (Isidro) ng DMCI at ni Manny V. Pangilinan.

Sabi ni MWSS chief regulator Patrick Lester Sy, kasalukuyang iniimbestigahan ang Maynilad sa pangyayari.

“MWSS is here to protect your interest, especially in the Maynilad case. We are conducting the investigation and we are in the middle of it. I just want to assure the public that we are on top of it. We want to make sure that it won’t happen again,” sabi ni Ty kahapon.

Pinagpapaliwanag ng MWSS RO ang Maynilad kung bakit huli na ito nag-abiso na mawawalan ng tubig nung binayo ang bansa ng bagyong Ulysses nagbigay ng abiso sa mga tao na mawawalan sial ng tubig kaya’t marami ang hindi nakapag-imbak ng tubig. Ang corporate communications ng Maynilad ay pinamumunuan ng assistant vice president nitong si Jennifer Rufo.

Inutusan din ng MWSS RO ang Maynilad na hindi dapat lalampas sa 24 oras na walang tubig ang mga customers sa isang lugar.

Nitong Biyernes ay inanunsiyo ng Maynilad na isasara nito ang Putatan Water Treatment Plant 2 sa Muntinlupa para sa maintenance works kaya’t maapektuhan ang serbisyo nito sa Muntinlupa, Paranaque, Las Pinas, at Cavite. (Eileen Mencias)