Maynila top 2 destinasyon sa masarap tulugan

Pumangalawa ang siyudad ng Maynila sa mga lugar sa buong mundo kung saan ma­sarap umano ang tulog ng mga residente.

Sa pag-aaral ng University of Wolver­hampton, lumabas na 35.65% lang ng mga residente sa Maynila ang nagtu-tweet ng mga reklamo nila sa kanilang pagtulog.

Nanguna naman ang Cali, Colombia sa naturang listahan na siyang may 33.93% reklamong tweets.

Samantala, lumitaw naman sa pag-aaral na ang Rochester sa New York, United States of America (USA) ang lugar na may pinaka-stressful na pagtulog dahil halos 55.21% kasi ng reklamong tweets kaugnay sa pagtulog ang nakalap nila.

Sinundan naman ito ng Liverpool at Manchester sa United Kingdom.

Kabilang din sa ‘Top 10 best cities for sleep’ sa nasabing pag-aaral ang Cairo, Egypt; Nairobi, Kenya; Kampala, Uganda; Jo­hannesburg, South Af­rica; Raleigh, USA; St. Louis, USA; Abuja, Ni­geria; at Baton Rouge, USA.

Samantala, nasa ‘Top 10 worst cities for sleep’ naman ang Manchester, UK; Okla­homa City, USA; Perth, Australia; Kuala Lum­pur, Malaysia; Notting­ham, UK; Tulsa, USA; Seattle, USA; at Leeds, UK. (Vienne Ange­les)