Maynila, Parañaque una sa cash aid

Sinimulan na kahapon ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ng cash assistance sa mga low-income family na kabilang sa `poorest of the poor’ na labis na naapektuhan nang mag-iisang buwan nang lockdown sa Luzon, ayon kay Cabinet Secretary Karlo Nograles.

Sa virtual briefing, sinabi ni Nograles na ang initial cash grant ay ipinamahagi na sa Tondo, Maynila at Barangay Vitalez, District 1, District 1, Paranaque.

“We have been informed by the DSWD that the subsidies will be distributed starting today in Manila and Parañaque, and we expect other jurisdictions to be distributing these to their residents in the next few days,” sabi ni Nograles. “Hintayin lamang po ninyo ang pakikipag-ugnayan sa inyo ng mga naatasang kawani hinggil sa sistemang ipatutupad upang maayos itong maipapamigay,”dagdag pa nito.

Matatanggap din umano ng mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ang cash aid sa pamamagitan ng kanilang cash card kahapon.

“Sa mga benepisyaryo ng 4Ps, ngayong araw din po sisimulang ipasok sa inyong mga card ang benepisyong ito. Uulitin ko ang paalala, maghintay ng anunsyo upang hindi tayo magkumpulan sa mga bangko,” paalala pa ni Nograles.

Nasa P5,000 hanggang P8,000 ang inaasahang cash assistance ng gobyerno para sa mga pamilyang apektado dahil sa kawalan ng trabaho.

Ang DSWD ang mangangasiwa sa pamamahagi ng nasabing cash assistance. (Prince Golez)