Maynila, nanguna sa government efficiency

Nanguna ang Maynila sa 2020 rankings ng Department of Trade and Industry (DTI) Highly Urbanized Cities sa ilalim ng Cities and Municipalities Competitive Index.

Ayon kay Manila Mayor at presidential aspirant Isko Moreno nanguna ang Maynila sa 32 ibang LGUs kung saan nakakuha ang Manila ng over -all score na 65.9782.

Nabatid na nanguna rin ang Manila sa government efficiency at infrastructure pillars sa score na 20.5491 at 15.0476.

Ang Cities and Municipalities Competitive Index ay ang annual ranking ng Philippine cities and municipalities na idinedevelop ng National Competitiveness Council sa pamamagitan ng Regional Competitiveness Committees (RCCs) sa tulong ng United States Agency for International Development.

Nabatid na ibinase ang rankings sa sumatotal ng kanilang scores sa 4 Pillars: Economic Dynamism, Government Efficiency, Infrastructure, at Resiliency. (Juliet de Loza-Cudia)