Maynila ibibida 8 tourism hub

Magkakaroon ng walong tourism hub ang Lungsod ng Maynila.

Sinabi ni Manila Mayor Honey Lacuna na base sa plano na nakalakip sa first Manila Tourism and Cultural Development Plan (MTCDP) na iprinisinta ni city’s tourism chief Charlie Dungo, ang mga nasabing tourism hubs ay kinilala ay ang mga sumusunod: Tondo; Binondo, Escolta, at San Nicolas; Santa Cruz; Quiapo at San Miguel; Sampaloc at Santa Mesa; Intramuros at Port Area; Ermita, Malate at Paco; Pandacan at Santa Ana.

“May heritage, events, shopping at food trails na ating pangangalagaan at pagyayamanin para balik-balikan ng mga turista. May walong travel loops na idinisenyo base sa oras at interes ng bisita. Idinetalye sa plano kung papaano magiging innovative and world-class tourist destination ang ating lungsod, magmula sa paglilinis at pagpapaganda ng mga parks and plazas, shopping and dining areas; promotion ng mga museums, entertainment areas; pagsasaayos ng transportasyon at trapiko; hanggang sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa bawat tourism hub,” ayon kay Lacuna.

Nalaman na magkakaroon ng kaukulang pagsasanay upang ma-level up o mapahusay pang lalo ang serbisyo ng mga tourism-related establishments at cultural sites, gayundin ang mga tour guides.

“Kasama sa plano ang pagkakaroon ng training on food handling and packaging para sa mga food establishments tulad ng mga street food vendors… ang mga programa, proyekto at aktibidades na nasa plano ay para sa lahat ng sektor ng lipunan, maging iba man ang paniniwalang kultural, kasarian, pinag-aralan at uri ng kabuhayan, proteksyunan ang mga deklaradong cultural properties at saliksikin ang ibang mahalagang cultural properties para madeklara at maproteksyunan sa banta ng climate change at iba pang pagsubok para sa kapakinabangan ng henerasyong kasalukuyan at panghinaharap. Nakasaad rin sa plano ang mga istratehiya, polisiya, time frame at budget sa bawat programa at proyekto,” dagdag pa ni Lacuna.

Samantala, pinuri rin ni Lacuna ang aktibong pakikilahok at malakas na suporta ng mga stakeholders kabilang na ang pamayanan sa panahon ng pagpaplano at hinikayat ang mga ito na manatili sa likod ng pamahalaang lungsod upang matiyak ang tagumpay ng programa proyekto at bisyon.(Juliet de Loza-Cudia)