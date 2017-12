Maynila ‘dead city’ sa susunod na 25 taon

Wala na umanong pag-asang maibalik ang dating ganda ng Maynila at unti-unti na itong mabubulok hanggang maging ‘dead city’ sa susunod na 25 taon.

Ito ang inihayag kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos makita ang potensiyal ng Clark Freeport Zone sa Pampanga sa kanyang pagdalo sa Kapampangan Food Festival.

Ayon sa Pangulo, masikip at masyado ng mara­ming tao sa Metro Manila bukod pa sa araw-araw na matinding trapiko na nararanasan ng publiko.

Kailangan na aniyang limitahan ang mga pabrika at sa loob ng 10 taon wala ng opsyon para sa mga industriya kaya maaring ikonsiderang magtayo ng mga negosyo sa Clark, Batangas o Cavite.

Pero sinabi ni Pa­ngulong Duterte na kaila­ngan ang mass transport at magdagdag ng mga kalsada para sa mabilis na biyahe ng publiko.

“Manila I think will be in about 25 years will be a dead city. It will start to decay and there is no way that we can rehab the place.

“Manila is no longer an option for industries. We have to go to the provinces. But the most important thing is there has to be a transport, whether mass or if there are too many cars, then we have to expand the highways,” pahayag ng Pangulo.

Kinilala ng Presidente ang Clark bilang isa sa mga pinakamahalagang destinasyon ngayon sa bansa kaya’t irerekomenda niya sa mga investor na magtungo sa Clark para doon magtayo ng mga negosyo dahil sa malawak at malaking lupain nito.

“Kung may magpunta sa amin, easily I would say ‘go to Clark’. And you have all the amenities of what a kind of site you’ll have in flat lands and the resources are also there,” ayon kay Pangulong Duterte.

Malaki aniya ang potensiyal ng Clark bilang susunod na ‘industrial hub’ ng Pilipinas at para lumuwag ang Metro Manila.