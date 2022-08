Maynila binaha sa Dolomite Beach project

Naantala ang renovation ng tatlong drainage system na patungo sa direksiyon ng Manila Bay Dolomite Beach project dahil sa kakapusan sa pondo, ayon sa Department of Public Works and Highways (DPWH) kahapon.

Kinumpirma ni DPWH Secretary Manny Bonoan ang ulat na ang mga drainage sa Padre Faure, Remedios at Estero de San Antonio ay isinara para bigyang-daan ang renovation na magbibigay-benepisyo sa Manila Baywalk Dolomite Beach.

Ang pagsasara ng 3 drainage systems ang sinisilip na sanhi ng patuloy na pagbaha sa Lungsod ng Maynila base sa ilang report.

“‘Yong 3 pumping stations po na sinasabi natin, kailangan po i-enhance ‘yong capacity nong mga bomba diyan kasi nag-require ng [DENR] na i-extend ‘yong mga pipe going to Manila Bay para hindi ho madumihan ‘yong Dolomite Beach. Ang requirement po nila is we have to extend ‘yong mga pipe sa up to 350m,” ayon kay Bonoan.

“Medyo nagkaproblema lang po nong, because of the additional requirement, technical requirement ng ‘yong pumping stations na kagaya nong sinasabi ng DENR na kailangan may (sewage treatment plant), kailangan merong mahaba na pipe na papunta ng Manila Bay eh. Medyo nagkaanuhan po kami ng pondo,” dagdag nito.

Gayunman ay target ng DPWH na matapos ang renovation sa susunod na buwan.

Nauna nang isinisi ng Metro Manila Development Authority (MMDA) ang mabilis na pagbaha sa Maynila sa isang proyekto na may kaugnayan sa Dolomite Beach na hindi pa tapos.

“Sarado po. Hindi pa natatapos ang project ng DPWH ‘yong pumpin¬g station and installation ng pipe… so mabagal ang pag-subside ng tubig baha,” ani MMDA acting General Manager Baltazar Melgar.

Habang ginagawa ang proyekto, ang tubig baha ay idinadaan muna sa Pasig River na siyang didiretso naman sa Manila Bay.

“Doon na siya nag-drain sa Pasig River instead na mag-drain siya dito directly sa Manila Bay. Iikot pa siya sa Pasig River,” wika ni Melgar. (Joven Delantar)