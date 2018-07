Maynila 2 araw paralisado sa INC

Magpapatupad ng road closure sa Maynila simula alas-sais nang gabi ng Sabado hanggang kinabukasan (Linggo) dahil sa ‘Lingap laban sa Kahirapan’ ng Iglesia ni Cristo (INC) sa may Quirino Grandstand, Luneta, Maynila.

Ayon sa Manila Police District-Traffic Enforcement Unit (MPD-TEU) inaasahan ang pagkakaroon ng masikip na daloy ng trapiko kaya pinayuhan ang publiko na umiwas sa Katigbak Drive, South Drive at Independence Road simula alas-sais nang gabi.

Gayundin ay isasara mula alas-12:00 nang madaling-araw sa linggo ang Road-10 mula Mo­riones hanggang Delpan Bridge; Bonifacio Drive mula Delpan Bridge hanggang Katigbak Drive; Roxas Blvd. mula Katigbak Drive hanggang P. Ocampo; East at Westbound lane ng P. Burgos mula Lagusnilad hanggang Roxa­s Blvd.; Finance Road mula Taft Ave. hanggang P. Burgos; Westbound lane ng TM Kalaw mula M.H. Del Pilar hanggang Roxas Blvd.; Westbound lane of Pres. Quirino from M.H. del Pilar hanggang Roxa­s Blvd.

Sanhi ng naturang aktibidad, magpapatupad ang MPD-TEU ng re-routing ng mga sasakyan, kung saan laha­t ng sasakyang dadaan sa southbound lane ng R-10 papunta sa Bonifacio Drive ay dapat kuma­liwa sa Moriones St. pa­punta sa destinasyon.

Lahat ng sasakyan na galing sa Pasay area na dadaan sa northbound lane ng Roxas Boulevard ay dapat kumanan sa P. Ocampo St. o dumaan sa Roxas Blvd. service road pa­punta sa destinasyon.

Habang ang mga sasakyan na galing sa tatlong tulay (Quezon, McArthur & Jones) na dadaan sa Southbound Lane ng Roxas Boulevard ay pinadidiretso sa Taft Ave. papunta sa destinasyon.

Ang mga sasakyan naman na magmumula sa Ayala Bridge ay dapat kumaliwa/kumanan sa Taft Ave. papunta sa destinasyon.

Lahat naman ng sasakyan na dadaan sa westbound lane ng Pres. Quirino ay dapat ku­maliwa sa Mabini St. papunta sa destinasyon.

Ang mga Heavy vehicl­e/cargo truck ay pinadadaan sa Pres. Osmeña papunta sa Pres. Quirino going sa Nagtahan via A.H. Lacson sa Yuseco lusot sa Capulong to R-10 (vice-versa­).

Sinabi ng MPD-TEU na ang pagsasara at pagbubukas ng mga apektadong kalsada ay base sa aktuwal na kondisyon ng trapiko.