Maymay vs Julia sino ang mas seksi, mas katakam-takam?

Maymay Entrata vs. Julia Barretto. Sino ang mas seksi? Sino ang mas katakam-takam sa mga kalalakihan?

Anyway pareho ka­sing nagpasabog ng kaseksihan sina Julia at Maymay sa Instagram recently.

Si Maymay na nasa Palawan, na kahit super iksing maong shorts lang ang suot, na may ternong blouse na long sleeves, pero labas naman ang pusod, may kakaibang dating ito sa kanyang mga fan.

Sabi nga, parang supermodel na nag­liwaliw sa magandang dagat ang dating ni Maymay. Humamig ng 189,714 likes ang isang photo ni Maymay, bukod pa sa daan-daan ding likes sa iba niyang photo na pinost.

At siyempre, humamig ng papuri ang kaseksihan ni Maymay.

@asnairah.modrica ‘Ganda mo talaga ate maymay.’

@itstinay14 ‘Nadagdagan init ng panahon.’

@itsmecherrymayc ‘Kagwapa baaaaa!’

@ms.miyukijanevilla­nueva ‘Wow! That legs pang model lang maymay forever.’

Si Julia Barretto naman, walang nilagay na location sa sexy photo niya na may kasamang aso, na nasa buhanginan sa tabi ng dagat.

“It’s our last day of shooting & I’m dreaming of paradise,” sabi lang ni Julia, na ang tinutukoy na pelikula nga ay ang movie nila nina Joshua Garcia at Kris Aquino, ang I Love You Hater.

Humami ng 290,742 likes ang photo na ‘yon ni Julia. Pero dahil naka-off ang comment section ng IG ni Julia sa photo na ‘yon, sa ibang fan account ni Julia nag-comment ang mga fan niya.

@vnknownjohn ‘My baby is soo hot omggg.’

@roselleromano ‘Subrang ganda nyo po.’

@rockinrollah ‘Nothing but hotness!’

@rdrgzlrcthrn ‘Baby bat ka ganyan?’

@cerezojasmine “Ang unfair, bakit ang gana mo?’

@qwerty_12era ‘Sana ganto lagi mga post ni julia sa ig sobrang ganda nya.’

@marjoriesalado ‘Waw bikini body.’

Well, siyempre pa, sobrang proud sina Edward Barbers at Joshua Garcia kina Maymay at Julia. Na ang mga babaeng halos araw-araw nilang nakakasama ay pinapantasya ng maraming kalalakihan. (Dondon Sermino)