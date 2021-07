Maymay nakabili na ng bahay sa Japan

Ang bongga ni Maymay Entrata, na nakapagpundar na pala ng bahay sa Japan para sa ina niyang overseas worker.

Sa interview niya sa “Magandang Buhay” para i-celebrate ang ikalimang taon niya sa showbiz, pinag-usapan ni Maymay at ng momshies ang bahay na binili niya para sa ina.

“Mag-three years na po ‘yun. Kahit papaano nabigyan ko po na ng bahay yung nanay ko po sa Japan. Ang maganda sa nanay ko ay gusto niya simple lang kaya mas napamura po,” sabi ng Kapamilya actress.

Para kay Maymay, ito raw ang paraan niya para maibalik ang sakripisyo ng ina.

“Sobrang happy kasi parang ito ‘yung sukli ko sa mga sakripisyo na binigay niya sa akin simula noong nawalay siya sa akin. Napakalaking sakripisyo kasi noong mapalayo ka sa anak mo. Habang tumatanda ako lalo kong naiintindihan kung bakit niya ginagawa ‘yun, kung bakit malayo siya sa akin kahit kailangan ko siya, ay dahil para mabigay ang mga pangangailangan ko,” saad niya.

Labis naman na nagpasalamat ni Maymay sa lahat ng sumuporta sa kanya lalo na ang pamilya niya at ang ABS-CBN.

“Sa mga sumusuporta sa akin pati na sa pamilya ko, sa mga taong espesyal sa buhay ko sa five years ko dito sa industriya at sa aking tahanan po na ABS-CBN, gusto ko lang magpasalamat ng sobra sobra dahil sa pagmamahal at genuine support niyo sa akin since day one. Gusto ko lang magpasalamat dahil kahit anong mangyari nararamdaman ko na karamay ko kayo dahil lahat po tayo ay Kapamilya. Lagi ko iyon itre-treasure kahit saan man ako magpunta. Napaka-espeyal na journey ito at hindi ako magsasawang i-share siya sa mga tao at sa mga nagsisimulang nangangarap na katulad ko,” pahayag niya.

Sa parehong episode ng “Magandang Buhay,” ibinunyag din ni Robi Domingo na may pasabog silang dalawa ni Maymay para sa kanilang mga fan.

Sabi ni Robi, “Maymay and I will be co-producing a show together. Details will be said very very soon.”

Habang wala pa ang sinasabing project nila together, napapanood si Maymay kasama si Robi tuwing linggo sa “ASAP Natin ‘To” na napapanood sa A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, iWantTFC, at TFC tuwing linggo. (Dondon Sermino)