Maymay may mensahe sa ‘malalandi’

Kaaliw ang ‘AskMe ni Maymay Entrata sa Instagram story. Kaaliw ang mga tanong sa kanya na sinagot naman niya.

Kaaliw rin ang tanong ni Darren Espanto kay Maymay kung ‘kumusta na sila ni Ed?” Na hindi naman si Edward Barber ang tinutukoy, kundi si Ed Sheeran.

“Umayos ka Darren Espanto!” sagot ni Maymay.

May mga sagot din si Maymay sa tanong kung ano ang mensahe niya sa mga dyowang-dyowa na, o mga tao na gusto na talagang magkadyowa.

“Maghunos dili kayo!” ang sagot ni Maymay.

Tinanong din si Maymay sa mensahe niya sa mga malalandi.

“Study first before you enter the kingdom of love. Ahahahahaha!” sey niya.

Anyway, happy raw si Maymay sa buhay niya ngayon. Kuntento sya, at mas lalo raw siyang napalapit sa Diyos. (Dondon Sermino)