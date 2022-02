Maymay lunod sa ligaya kay dyowang afam

Kaloka ang presscon ni Maymay para sa beauty product ng Megan Philippines, ang ‘Megandang Buhay’ na kung saan ay ilang taon na nga siyang endorser, ha!

Kung dati ay marami ang nagtataas ng kilay dahil ano nga ba ang meron si Maymay at siya ang napiling endorser ng ganitong beauty and skin care product?

Anyway, kaloka dahil pinagsabay ni Maymay ang pagtawa, pag-iyak habang nagkukuwento sa buhay niya ngayon, at pinagdaanan niya noon.

Pero, kumusta na ba ang buhay ni Maymay ngayon sa Canada?

“Ang buhay ko rito sa Canada masaya. Matagal ko na talagang plano na mag-aral abroad, at alam ng nanay ko ‘yon, since kahit hindi pa ako artista. At nangyari na nga siya, kaya masaya ako.

“Ang buong February ko, masayang-masaya talaga ako.

“Masaya ang puso ko, kasi kasama ko ang special sa puso ko. Hahahaha!” pag-amin ni Maymay, na noong Valentine’s day nga ay nag-dyowa reveal.

“Siguro isa na rin sa kinasasaya ko ngayon, dahil itong February na ito, marami sa pamilya ko ang nag-birthday, kaya grabe, puno ng selebrasyon at halos araw-araw kaming nagko-communicate rin talaga kaya masaya.

“Pero, ang nagpakumpleto rin talaga, halos malunod na ako sa saya, dahil nadagdagan na kami ng miyembro, kakapanganak lang ng pinsan ko noong isang araw, kaya masayang-masaya ang Pebrero ko,” sabi ni Maymay.

Pero, ano ba ang puwede niyang maging tip sa mga babaeng hindi mataas ang self esteem, self confidence?

“Gusto ko lang sabihin na hindi naging madali ang proseso ko para talaga maging fully confident ako sa sarili ko. Kaya ang laki ng tulong ng Megan family…” sabi ni Maymay, na sa puntong ito ay naiyak siya.

“Kasi sila ang unang nagtiwala sa akin kaya naniniwala ako sa tunay kong ganda. Parang sila ‘yung isa sa mga unang naniwala na ganda na meron ako. Parang wow, nakita nila ang ganda ko, kaya ako rin na-push ko rin ang sarili ko na okey ako, dahil may naniniwala sa ganda ko, kaya naniniwala rin ako sa ganda na meron ako.

“Dumaan pa rin talaga sa proseso bago mo matanggap ang ganda mo. Ang tips ko lang sa lahat ng mga girls, base sa experience ko, gusto kong sabihin sa inyo na kapag dini-define mo ang ganda, dapat hindi mo dini- define ang ganda mo sa sinasabi lang ng mga tao, na standard ng beauty for you, dapat dini-define mo ang ganda sa kung paano mo dini-define o gusto mo. Ang daming noises outside, na makaka-down ng confidence mo. Kapag nag-rely ka sa approval na `yon, hindi ka magiging masaya, hindi masa-satisfied.

“Dapat tanggap natin kung sino tayo. Huwag kang mag-pretend. Mas okey na na-appreciate ka dahil ikaw `yon.

“So ang bottomline talaga, love yourself talaga, at taggapin ang sariling ganda. Be true to yourself.”

Siyempre, nagbigay ng tip si Maymay kung paano lalong alagaan ang kutis, gamit ang Megan.

“Suki ako ng black heads and white heads, kaya hindi dapat mawala sa akin ang mga Megan skin care products ko. Tiis ganda lang talaga. Kung gusto mo talagang megaganda ka.

“Sobrang dry skin ako noon. At need ko pa i-hydrate ang skin ko. Ginagamit ko 3 times a week. Nakakatulong siya lalo na ang facial sheet mask.

“Mahilig ako sa mga brightening, at kita niyo naman oh!” proud na proud na sabi na lang ni Maymay. (Dondon Sermino)