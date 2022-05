May yaman sa ukay-ukay

Naniniwala ka ba na may pera sa ukay-ukay? Well kung hindi pa, tingnan mo na lang ang mga nagnenegosyo ngayon gamit ang ganitong paraan at kumikita sa pagiging online seller mapa-damit man ‘yan o mga segunda manong kagamitan.

At kung hindi ka pa rin kumbinsido, heto ang kuwento ng isang mahilig sa ukay-ukay o thrift shop na naka-jackpot nang mabili niya ang isangm Roman bust na itinuturing nang priceless dahil sa pagiging antigo.

Matagal nang mahilig si Laura Young sa pagbili sa mga thrift shop. Pero nitong 2018 ay nabili niya ang nasabing Roman bust artifact sa halagang $35 o tinatayang P1,800 artifact mula sa Goodwill store sa Texas.

Sa unang tingin maaari umano itong mapagkamalan na replika kaya noong binalak ni Young na gawin itong display sa kanyang bahay dahil na rin sa pagiging unique nito.

Pero dahil sa kanyang karanasan bilang antique dealer at sa curiosity ay hinanap ni Young ang pinagmulan ng artifact na ito hanggang sa ipinasuri niya ito sa eksperto. Dito nakumpirma ang hinala niya na isa itong mahalagang artifact sa kasaysayan na may 2,000 taon na ang tanda.

Ang nasabing bust ay may titulong Portrait of a Man at unang inilagak sa ayan ng Aschaffenburg sa Gernmany. Nawala umano ito nong World War II at hinihinalang isang sundalo ang nagdala nito patungo sa United States.

Dahil sa pagiging mahalagang parte ng kasaysayan, minabuti ni Young na ibalik ito sa Germany ngunit bago ito ay ninanis niya munang maipasilip sa mga art lover sa kanilang bansa ang nadiskubre niyang antigong bust.

“He’d been hidden for 70 to 80 years, I thought he deserved to be seen and studied,” aniya sa isang panayam. (Nethaniah Jan Lim)