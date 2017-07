‘May tulog’ pa si Supt. Marcos

Nilinaw ng Philippine National Police (PNP) na hindi pa permanente ang pagbabalik sa duty status ni Supt. Marvin Marcos at mga tauhan nito na ibinalik sa serbisyo matapos maibaba sa homicide ang kaso dahil sa pagpatay kay dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr.

Si Marcos ay itinalagang regional chief ng Criminal Investigation and Detection Group-12 matapos ihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang reinstatement sa mga CIDG operatives na nasangkot sa Espinosa slay case.

Ayon kay PNP Spokesperson S/Supt. Dionardo Carlos, nakadepende pa ang magiging makapalaran ni Marcos sa lalabas na resulta ng kanyang criminal case sa korte.

Igagalang umano ng PNP kung anuman ang magiging desisyon ng korte sa kasong kriminal ng grupo ni Marcos.

Nakatadahana sa ilalim ng batas na kapag nakasuhan ng murder ang isang opisyal ng PNP, awtomatikong may kaakibat itong leave of absence, pero dahil bumaba na lamang sa homicide ang kaso ng grupo ni Marcos ay awtomatikong lifted ang kanilang leave of absence at balik agad sila sa trabaho.