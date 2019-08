may tsansa tayo sa italy, Angola — guiao

INATASAN ni Gilas Pilipinas coach Yeng Guiao ang kanyang coaching staff na alamin ang ­kahinaan ng pinakaunang makakalaban ng ­Gilas na ­Italy at ­panghuli na Angola sa pagnanais ­nitong ­makatuntong sa ­sunod na phase ng 2019 FIBA World Cup sa ­Foshan, China.

Sinabi ni Guiao na balewalang mabigo sa Serbia dahil mas tutok nilang manalo sa Italy at Angola.

“I told our coaching staff to put most of their energy mapping out a game plan against Italy,” sabi ni Guiao.

Makakasagupa ng Pilipinas ang Italy sa una nitong laro sa World Cup sa Agosto 31.

“Ang plano kasi natin, ‘yung chance natin sa Serbia, medyo mas maliit kaysa sa chances natin sa Italy. So our focus, resources, time, scouting, we focus it on the team where we have a greater percentage of winning,” paliwanag ng coach.

Aminado si Guiao na napakaliit ng ­tsansa ng Pilipinas na makapagwagi sa Serbia, na ­babanderahan ni Nikola Jokic ng Denver Nuggets.

Ilang manlalaro rin ng Italy na nasa NBA ang minamatyagan ni Guiao sa katauhan nina Marco Bellineli, Danilo Galinari at Euroleague star Luigo Datome.

Nakatakda naman umalis ngayong hapon ang pambansang koponan patungo na sa China. (Lito Oredo)