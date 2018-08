May solusyon para malaman ang epekto ng Dengvaxia

MAY sagot na kung ano ang epekto o nakabuti ba ang ginawang pagturok ng Dengvaxia vaccine sa katawan ng mga bata.

Ayon kay Deparment of Health (DOH)-Calabarzon (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon) Regional Director Eduardo Janairo, na ang pagsasagawa ng phy­sical examination (PE) sa mga naturukan ng Dengvaxia vaccine sa rehiyon ay ang kasagutan.

Paliwanag ni Janairo, ito ang paraan upang matukoy kung may naganap na pagbabago o nararamdaman nila sa kanilang katawan simu­la nang naturukan sila ng Dengvaxia vaccine.

“This is a wellness check to enable us to know if there are chan­ges or any health concerns have occurred in their body such as on-going pain or symptoms that they are experien­cing since they were vaccinated,” ayon kay Janairo.

Dagdag pa nito na kinakailangan ang kanilang tamang me­dical information base sa kanilang isinagawang physical examination kung may na­ging epekto ang vaccine sa kanilang katawan upang magamit na batayan sa anumang medical decision ba­lang araw.

“We need to have an accurate medical information about the effects of the vaccine, if there are any, that can be used to generate de­finite health decisions based on these physical exams,” paliwanag pa ni Janairo.

Kabilang sa physical examination na isinasagawa ay Laboratory, Chest X-ray, Head to toe check up at body mass index.

Ayon pa kay Janairo, ang ginagawang pa­tuloy na pagmo-monitor ay kanilang pangako sa pagbibigay suporta sa kaso ng mga naturukan ng Dengvaxia sa rehiyon.

Taong 2016 nang inilunsad ang programa sa Dengvaxia vaccine kung saan tinatayang 800,000 bata ang naturukan na nauwi sa kontobersya.