May sariling bangko na ang OFW’s

By Aileen Taliping

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Matapos ang higit isang dekadang paghihintay, magkakaroon na rin ng katuparan ang ipina­ngakong bangko na magiging ekslusibo lamang para sa mga overseas Filipin­o workers (OFWs).

Ang bangko ng OFWs ay tatawagin na Overseas Filipino Bank, base sa Exe­cutive Order (EO) No. 44 na nilagdaan ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte nitong Setyembre 28, 2017 subalit nitong Lunes lamang nilabas.

Binigyang-diin sa na­sabing EO na dapat gawin­g prayoridad ang pagsuporta sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa lalo na at malaki ang naitutulong ng mga ito sa ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang remittances.

Higit kumulang sa 10 milyon OFWs ang nagtatrabaho sa 170 bansa, pinakamalaki dito ay matatagpuan sa Saudi Arabia­, Japan, Hong Kong, United Arab Emirate­s at Taiwan.

Sa nasabing EO, pinahintulutan ng Pangulo ang Land Bank of the Philippines (LBP) para bilhin ang Philippine Postal Savings Bank (PPSB) at gawing Overseas Filipino Bank.

Inaatasan ang PPSB na ibalik sa National Treasury ang kanilang balanse na P249.23 milyon at pabilisin ang paglilipat ng lahat ng kanilang assets, lia­bilities, records, systems at iba pang mahahalagang items sa Land Bank.

Inatasan din ang LBP na maglaan ng kapital para lalong mapalakas ang pinaplanong pagtatayo ng bangko para sa mga OFWs.

Higit isang dekada nang isinusulong ng ilang mambabatas ang pagtatayo ng sariling bangko ng OFWs subalit hindi ito maipasa hanggang ngayong 17th Congress. ()