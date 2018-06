May puso sa kalikasan

Nakakatuwang may pagkilos na ginagawa ang ilang grupo para isalba ang ating kalikasan.

Katulad na lamang ng Most Worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines (MWGLFAMP) na nagtanim ng halos 25,000 binhi ng iba’t ibang klase ng puno sa inilunsad nilang ‘Plant a Million Tree and Save the Environment’ project.

Ginawa nila ang pagtatanim kasabay sa pagdiriwang ng kapistahan ng isa sa kanilang pat­ron, si St. John The Baptist, noong Hunyo 24.

Ang nasabing pro-environment project ay isa sa mga prayoridad na proyekto ng Grand Master ng samahan na si Most Worshipful Romeo S. Momo.

Pinamunuan ni MW Momo ang pagtatanim ng halos 1,500 magkakaibang klase ng binhi sa liblib na bahagi ng La Mesa Dam sa Quezon City at ito ay sinaba­yan ng kanilang mga kapatid na Mason at kanilang mga pamilya sa iba’t ibang panig ng bansa na kinabibilangan ng Santa sa Ilocos Sur, Alfonso Lista at Lamut sa Ifugao, Tuguegarao City, Santiago City, Maddela at Cabarogguis sa Quirino, Aritao sa Nueva Vizcaya, Botolan sa Zambales, Olongapo City, Bongabon sa Nueva Ecija, Bulakan sa Bulacan, Cavinti sa Laguna, San Jose, Roxas at Bongabong sa Oriental Mindoro, Lian at Tanauan City sa Batangas, Sto. Domingo sa Albay, Bacon sa Sorsogon, Milagros sa Masbate, Lahug sa Cebu, Zamboanga City, Bayug Island sa Iligan City, Butuan City, Surigao City at Lingig sa Surigao Del Sur.

Nagtanim din ng mga binhi ng iba’t ibang klase ng puno ang mga Mason sa Tandag City, Surigao Del Sur, na siyang hometown ni GM Momo.

Nangako si MW Momo na magpapatuloy ang kanilang tree-planting project hanggang matapos ang kaniyang termino sa Abril sa susunod na taon.

“We have been deluged with all the bustle and brashness of life that somehow we have forgotten to take care of our environment. Masons continue to build a better temple in the hearts of men, let us not forget that this material temple we live in, our present environment, deserves a warm and caring treatment from all of us, Masons or not. Let us not be derelict in our obligation to mother earth as it is part of our moral responsibility to proactively nurture the nature,” paliwanag pa ni MW Momo.

Kasabay nito’y nanawagan si MW Momo ng pagkakaisa mula sa iba’t ibang sektor upang makamit ang hangarin nilang ganap na mapangalagaan ang kapaligiran para sa pa­kinabang ng mga susunod pang henerasyon.

Bukod sa tree-planting activity, sinabi ni MW Momo na magsasagawa rin ang mga Mason ng nationwide coastal clean-up sa darating na Setyembre bilang bahagi ng kanilang adbokasiya na protektahan at pangalagaan ang kapaligiran laban sa polusyon at iba pang banta na makasisira rito.

Nawa’y marami pa ang gumaya sa malasakit na ipinakita ng grupo para mailigtas ang ating kalikasan.