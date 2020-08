May pasabog sa Aug. 31! KathNiel maniningil sa mga nagpasara sa ABS-CBN

KathNiel, walang iwanan hanggang sa buwan! August 31, 2020!

Maniningil ang kasaysayan!

Laban Kapamilya! Kapamilya Forever! Forever Kapamilya! Ibalik Ang ABS-CBN!

Yan nga ang mababasa mong caption sa sunud-sunod na mga photo nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo na magkasama sa Kapamilya Online World Facebook page.

Makikita sa mga photo na halos pareho ang suot ng dalawa, na ang kay Kathryn ay kulay asul, samantalang berde naman ang kay Daniel.

Parehong may ribbon na pula, asul, dilaw (mga kulay ng Kapamilya Channel).

Pareho ring masaya ang itsura ng dalawa, na parang may isang matindi ngang pasabog.

Pero, sa itsura nilang dalawa sa mga photo, obyus na nagsyu-shott sila, at tila kumakanta sa ibang eksena.

Sa Instagram ni Karla Estrada ay makikita rin ang mga photo nina Kathryn at Daniel na may caption na… “Excited for this! Abangan! 08-31-2020!”

Kanya-kanya na ngang hula ang mga fan. May nagsasabi na tungkol `yon sa ilalabas na station ID ng Dos. May nagsasabi rin na tungkol `yon sa bagong teleserye ng KathNiel na may kinalaman sa ‘buwan’.

May hula na nag-recording ang dalawa para sa kanilang album. Pero, puwede rin daw na promo `yon para sa Christmas.

Pero, ang sigurado raw, `yon ang araw na magsasara na talaga ang ibang departamento ng ABS-CBN, kaya sobrang lungkot na ng marami.

Well, para saan ba talaga `yan? Ang sigurado lang, mananatiling Kapamilya ang KathNiel, at may pasabog sila sa Aug. 31!

***

‘Alamat’ ibabalik ng GMA

Simula rin sa August 31 ay mapapanood na muli sa GMA-7 ang animated fantasy series na ‘Alamat’.

Noong 2015, ipinalabas nito ang ilan sa mga well-loved myths tulad ng “Ang Langgam at Tipaklong,” “Ang Mahiwagang Singsing,” “Alamat ng Bayabas,” at “Mariang Sinukuan”.

Bukod sa mga mahihiwagang kuwento, tampok din sa series ang gawa ng mga talented Pinoy animator.

Abangan ang ‘Alamat’ tuwing Lunes at Martes, 8:25 AM, sa GMA-7.

***

Aegis walang kupas

Humakot agad ng dalawang milyong view ang theme song ng Kapamilya teleserye na “Ang Sa Iyo Ay Akin” na inawit ng walang kupas na bandang Aegis.

Dama ng netizen ang matapang na musika at markadong boses ng Aegis, na anila ay swak bilang theme song ng teleserye nina Jodi Sta. Maria, Iza Calzado, Sam Milby, at Maricel Soriano at mapapanood sa Kapamilya Channel at sa Kapamilya Online Live.

Pasok na pasok ang tema ng kanta sa istorya at matitinding eksena ng teleserye lalo na sa binabalak na paghihiganti ni Marissa (Jodi), ngayong nakalabas na siya ng kulungan matapos akuin ang kasalanan ng dati niyang best friend na si Ellice (Iza) para protektahan ang imahe ng pamilya nito.

Sanib-pwersa sina ABS-CBN Music creative director Jonathan Manalo at “TV Patrol” anchor Bernadette Sembrano sa pagsusulat ng “Ang Sa Iyo Ay Akin” mula sa Star Music, na unang orihinal na kanta ng Aegis makalipas ang ilang dekada.

“Bilang journalist palaging tungkol sa storya, ‘diba? ‘Yung madiskubre yung paraan ng pagkukwento sa ganitong paraan, sobrang exciting para sa ‘kin. ‘Yung makapagkwento gamit ang musika, iba ang impact,” ani Bernadette.

Umani ng iba’t ibang reaksyon ang kanta mula sa netizens dahil sa matinding emosyong hatid nito.

“Grabe ang lyrics ng kanta, punong puno ng hinagpis, poot, at galit. Pero mas pinatindi pa dahil Aegis ang kumanta. Pak na pak! Add-on na naman sa music list ko ‘to,” comment ni Shawn Pintor sa music video ng kanta sa YouTube.

Maging matapang sa gitna ng pagtataksil at pakinggan ang bagong kanta ng Aegis na “Ang Sa Iyo Ay Akin” sa iba’t ibang digital streaming platform.