May napili na: Digong Sinopharm vaccine ipatuturok

MAY napili na si Pangulong Rodrigo Duterte na bakuna kontra COVID-19, ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque sa virtual press briefing kahapon.

Paliwanag ni Roque gusto ng Pangulo ang China bakuna na gawa ng Sinopharm.

“Duterte has said na his preference is for Sinopharm,” ani Roque

Nauna nang sinabi ng Pangulo na bet niyang bakuna ay gawa ng China at Russia.

Inanunsyo naman ng Food and Drug Administration kahapon ang paggawad ng emergency use authorization sa Sinovac pero papayagan lang maturukan ang edad 18 hanggang 59.

Si Duterte ay 76-an­yos na ngayong buwan.(Prince Golez)