May nakinabang sa ‘white sand’ project –Comm. Guanzon

Matinding paratang ang pinakawalan ni Commission on Elections (Comelec) commissioner Rowena Guanzon ukol sa mga opisyal na nagsulong ng ‘white sand’ project na parte ng Manila Bay rehabilitation plan.

Sa serye ng tweet ni Guanzon, pinatamaan nito ang mga troll na binabanatan siya matapos niyang sabihin na hindi naman nakakakain ang nilagay na puting buhangin sa Manila Bay.

Dito na nagpahapyaw si Guanzon na tinanong ang Metro Manila Development Authority (MMDA) at Department of Environment and Natural Resources (DENR) kung kumuha ba sila ng mga troll para siya’y banatan.

Sunod nito, giniit din ng Comelec official na hindi malabong may kickback umano ang mga nagpatupad ng nasabing proyekto, kung saan tinag din niya sa kanyang tweet ang DENR.

“Trolls, your bosses probably had KICKBACK from that Dolomite project. Sige, the more you attack me the more I will call out your bosses in @denr_emb ,” ayon kay Guanzon.

Sa mga naunang pahayag ng kilala ring abogado, sinabi nito na ang halos P390M na ginastos para sa naturang proyekto ay nagamit na sana para makabili ng 195,000 sako ng bigas at naipamahagi sa libo-libong pamilya na apektado ng COVID-19 pandemic.

Samantala, naglabas naman ng pahayag si Interior Undersecretary Jonathan Malaya na P28M lang umano ang ginastos para sa paglalagay ng white sand sa Manila Bay.

“That already covers the price of dolomite sand, transportation cost, taxes, and other fees. That’s the package of the cost including delivery from Cebu to Manila Bay. It’s not 389 million but 28 million,” pagkalaro ng Department of Interior and Local Government. (RP)