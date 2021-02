May linaw na ba ang bakunahan?

Tinanong ako ng isang kaibigan kung ano na ang balita sa COVID. Sinabi ko na ang alam ko ay hango din sa mganababasa at napapakinggan ko sa mga balita. Ang tugon niyasa aking sinabi ay hindi na raw siya masyadong nakikinig sabalita sa dalawang dahilan. Una, aniya, hindi daw niyamasubaybayan na ang buong kwento sa dami ng iba-ibangkwento na kadalasan pa ay nagbabago-bago. Pangalawa, hindi daw niya matiyak kung sino ang nagsasabi ng totoo.

Sa umpisa, mauunang magpabakuna ang ilang matataas napinuno ng pamahalaan upang patatagin ang kumpiyansa sabakuna. Makaraan ang ilang linggo, sila daw ay mahuhuli nalang para huwag masabi na inuna nila ang kanilang mgasarili. Tapos, nagkaroon ng balita na tapos na silangmabakunahan, kahit na ilegal na mangyari ito. Tapos, may pahayag din na ang kanilang magiging pagpapabakuna ay isang pribadong usapin at hindi kailangan masaksihan ng publiko.

Habang sinusulat ko ito, nasa balita na umabot na sa mahigitkalahating milyon ang nagkasakit ng COVID sa Pilipinas at may mahigit na labing-dalawang libo naman ang namataydahil dito. Kapag pinagmasdan mo ang mga kaganapan salabas, hindi mo maiisip na may matinding pandemya kung hindi rin lang may suot na face mask ang mga tao. Tila balikna sa normal ang mga aktibidad ng mga Pilipino. Sabi rin ng kaibigan ko na bumalik na ang hirap sa paghahanap ng mapaparadahan ng sasakyan sa loob ng mga mall. Ito ay isang matibay na indikasyon ng alinman sa dalawa—nanasanay na ang mga Pilipino at tanggap na nila ang pakikipagsapalaran sa sakit, o hindi na sila natatakot namakakuha ng COVID.

Siguro nga, hindi na gaanong natatakot ang mga lumalabasdahil sa isip nila ay mayroon ng mga bakuna kontra saCOVID. Marahil, dapat maipaliwanag ng mabuti sa mga taona ang bakuna ay hindi lunas na maaring gamitin kapag ang tao ay tinamaan na ng sakit. Ang layunin ng bakuna ay iwasang mahawa ang isang tao na nabakunahan o kung mahahawa pa rin ay banayad na bersyon na lamang ang tatama sa kanya.

Marahil hindi rin naiisip ng mga nagpapahayag na mgaopisyal ng Department of Health kagaya ni Duque—ang naka-OJT nating Kalihim ng Kalusugan—na ang kanilang paulit-ulitat patuloy na pagsasabi na hindi dapat mag-alala at mabahala ang publiko ay hindi nakakatulong para hindilumabas o mag-ingat ang mga tao.

Tiniyak ng pamahalaan ang pagdating ng bakuna galingSinovac sa katapusan ng Pebrero. Kung tumpak ang mgapagtutuus na nabasa ko sa social media, ang Pilipinas nalang ang walang bakuna sa lahat ng sampung bansangkasapi sa ASEAN. At sa hinaba-haba ng panahon para makapag-plano ang pamahalaan ng sagot sa pangunahingtanong na kung sino ang makakatanggap ng bakuna, ang sagot ng DOH ay hihintayin pa ang rekomendasyon ng NITAG (National Immunization Technical Advisory Group) atng tanyag na IATF kung paano at kanino papamahagi ang unang batch ng bakunang galing Sinovac.

Sagutin ninyo, may linaw na ba ang bakunahan?