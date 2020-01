May lava fountain na rin sa gilid ng Taal Volcano – Phivolcs

May namataan nang paglabas ng lava sa gilid na bahagi ng Taal Volcano.

Ayon sa 4 p.m. update ng Phivolcs, maliban sa ibinubugang lava at abo sa crater nito, may short lava fountains na may taas na 500 metro na bumubulwak sa gilid na hilagang bahagi nito.

“So now, the eruption is not only seen inside the crater but along the side of the volcano as well,” ani Phivolcs Dir. Renato Solidum.

Nakapagtala na rin ng 144 volcanic quake sa nakalipas na mga oras sa Taal at mga karatig na lugar.

Dagdag pa niya, pa-southwest ang direksyon ng matinding ashfall mula sa pag-alburoto ng bulkan.