May ka-date na bagets sa Boracay: Cherry Pie tinawag na cougar

Natawa si Cherry Pie Picache nang tawagin siyang “cougar” ng netizen dahil may kasama siyang lalakeng mas bata sa kanya noong nakaraang New Year sa Boracay.

Imbes na magalit, sinabi na lang ni Pie na ang boylet na kasama niya ay ang 18-year old son niya na si Jose Antonio “Nio” Tria.

“He is my son and the only man in my life,” reply ni Pie sa netizen.

Agad naman nag-sorry ang netizen sa pag-akusa niya na isang cougar ang aktres.

“I am very sorry for my wrong interpretation. Sorry again. May God continue to bless you both with endless love and togetherness. I have been your fan forever due to your beauty and spirituality,” sey ng netizen.

Isang professional tennis player si Nio. Noong 2016 ay lumaban ito sa International Tennis Federation (ITF) competition in Vietnam, where he won in the under 14 doubles category. (Ruel Mendoza)