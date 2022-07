May isyu raw! Robin ‘di boto kay Joel

Inamin ni Senador Robinhood Padilla na may isyu siya kay Senate Majority Leader Joel Villanueva subalit hindi umano ito personal.

Ginawa ni Padilla ang pahayag matapos mag-abstain sa pagboto kay Villanueva na nahalal bilang bagong Senate majority leader.

“Pag-usapan po namin muna ni Majority floor leader ang isyu ko sa kanya,” sabi ni Padilla sa mga reporter.

“Definitely hindi po personal. Pero ako po ay kasama sa mayorya, kaila¬ngan ko din po siya proteksiyonan sa isyu ko bilang siya po ang majority floor leader,” dagdag pa niya.

Nagulat naman si Villanueva sa ginawa ng bagitong senador.

“I have no idea, he has never talked to me. You know here in the Senate, we usually talk to each other before bringing something or anything on the floor,”sabi naman ni Villanueva.

“I was just elected the majority leader so I have to do my job and part of my job is to talk to him and part of my job is to make sure that even though if we don’t agree on any issue that you’re espousing or I’m espousing, at the end of the day, we just have to respect each other,” dagdag pa niya. (Dindo Matining)