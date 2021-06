May insekto sa tenga

May pagkakataon na dumadaing ang mga bata na masakit ang kanilang tenga.

Hindi dahil sa may maingay o malakas na tunog na nadidinig, kundi maaaring sumasakit dahil namamaga ito. Maraming dahilan ang maaring pagmulan nito. Pwedeng talagang may impeksyon sa tenga na kung tawagin ay otitis externa.

O di kaya kaakibat sa pagsipon kaya medyo barado ang tenga at pati na ang pandinig. May pagkakataon naman na mayroong foreign body na nasa loob ng tenga. Ito ang tanong sa atin ngayong linggong ito galing sa isang ina ng 2 taong gulang na batang lalaki. Napansin nya na may dalawang araw na na parang kinukutkot ng anak niya ang tenga nito. Ayaw ipahawak dahil masakit daw. “Nakababahala, dahil talagang iniinda na ito. Ayaw ipahawak at talagang umiiyak na sa sakit, ano po ang pinakamagandang gawin?”, aniya.

Unang una, sa anumang sitwasyon na hindi lang nakakaabala, kundi nakakaalarma na, ay tuluyan nang dalhin sa ospital ang may problema at karamdaman, lalo na kung bata ang pinaguusapan dahil kadalasan ay hindi nila masabi ang kanilang tunay na nararamdaman. Huwag kukutkutin ang tenga at lalong huwag gamitan ng mga cottonbuds hindi lang dahil sa posibilidad na maiwan ang bulak na nasa dulo nito, maaari ding itulak ang anumang bagay na makikita dito.

Higit sa lahat ay pwede pang mabutas ang harang papunta sa middle ear, ang tympanic membrane o ang eardrum. Ito ay manipis at pumoprotekta sa looban ng tenga. Mahalaga din sa pandinig dahil sa vibrations ng tunog na nanggagaling dito. Ang mahalaga ay makita ang looban ng tenga, ang auricular canal, para malaman kung ano ang sanhi ng problema. Hindi ito magagawa sa pagsilip lamang gamit ang flashlight o ilaw ng cellphone. Kinakailangan ng otoscope na syang gamit ng mga doktor, mula sa general practitioner, family medicine, at lalong lalo na, ng espesyalista sa tenga na tinatawag nating mga ENT-HNS o otorhinolaryngologist – head and neck surgeons.

Sa pag-eksamin, maaaring makitaan ng impeksyon, luga o earwax, at kung minsan mga foreign bodies. Kabilang dito ang ano mang maliit na bagay na ipasok sa loob ng tenga ng mga bata, gaya ng mani, sequins, bolitas, o maski ano pa. May pagkakataon din na pwedeng mga insekto ang pumasok, gaya ng nangyari sa anak ng ating tagasubaybay. Nilalagyan ng doktor ng mineral or baby oil para hindi na gumalaw ang insekto, at pagkatapos, sya namang kinuha sa pamamamagitan ng tinatawag na alligator extractor. Mahabang instrumento ito na may ngipin sa dulo para makuha ang maliit na ipis na nagdesisyong pumasok sa lungga na tenga ng bata. Pagkatapos, binigyan naman ng mga nararapat na gamot, anti-inflamatories para sa pamamaga at kaunting antibayotiko dahil sa mga sugat na nagawa ng insekto sa loob ng tenga.

Kung may maobserbahan na wala sa ordinary at hindi mahulaan ang sanhi, ikonsulta agad sa inyong doktor.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing linggo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.