May ibubuga pa

Napapanahon ang paksa natin ngayon. Nag-ulat kamakailanang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHILVOLCS hinggil sa pagpaparamdam ng Bulkang Taal at Pinatubo. Nasa alert level 2 ang bulkang nasa Timog Katagalugan samantalang nasa alert level 1 ang bulkan sa Zambales na huling naghasik ng lagim noong taong 1991,noong panahong hindi pa suportado ng mga sopistikadong gadget ang bawat sandali.

Kaya sa mga tulad kong naging saksi sa bangis ng bulkan ng Gitnang Luzon, nakaukit na lamang ito sa aking alaala. Walaakong larawan. Lalong walang bidyo. Dahil hindi pa uso noon ang mga gadget na mayroon tayo ngayon.

Kasabay ng pagbibigay ng alert level ay ang pangamba ng marami sa atin. Heto nga’t nananalasa pa ang pandemya, tapos may badya na naman ang mga bulkan. MatatandaangEnero noong nakalipas na taon nang sumabog ang Bulkang Taal. Sino ba ang makalilimot sa malawakang pag-ulan ng abo? Sino ang makalilimot sa salanta?

Hindi ito basta-basta makakalimutan lalo ngayong panahon ng mga malalakas na camera ng smartphone. Kasabay ng pagsabog noon ay ang halos kasabay na pagdagsa ng mga larawan at bidyo sa social media.

Hindi kailangang tumutok sa ulat ng mga mainstrem media dahil kay daling lumaganap ng balita sa tulong ng internet at mga gadgets. Saksi tayo sa bawat sandaling bumubuga ng abo at lava ang bulkan sa gitna ng lawa. Saksi lalo na ang mga nasa malalapit na pook sa bagsik na kayang likhain ng isang aktibong bulkan.

Ako ngang nakatira na sa lalawigan ng Quezon noon ay inabot ng pag-ulan ng abo. Nang bumalik ako sa Maynila para magtrabaho, kailangan kong magsuot ng face mask para hindi masinghot ang abong nasa gilid lang ng kalsada sa Laguna at Kalakhang Maynila. At sino ang makakalimot nang magkaubusan ng face mask?

Samantala, lalabinlimang taong gulang lamang ako nang magbuga ng abo ang Bulkang Pinatubo. Napakadilim sa amin sa Valenzuela na kung ilang daang kilometro ang layo sa Zambales. Pero umabot sa amin ang pag-ulan ng abong ibinuga ng bulkang matagal na nananahimik.

Gayong malinaw sa atin ang literal na kahulugan ng pagbuga, may ibang kontoasyon din naman tayo dito. Kapag sinabi nating may ibubuga pa ang isang tao, ibig sabihin, may kakayahan pa ito. May kaya pang gawing karaniwan ay positibo. Halimbawa, sa kabila ng edad ko, maglilimampung taong gulang, may ibubuga pa ako pagdating sa pamimisikleta. Nakakaahon pa ako sa bundok.

May ibubuga pa ang isang tao kapag inaasahan nating may kaya pa siyang gawin sa kabila ng hindi paborableng kondisyon tulad ng mahinang kalusugan o kahirapan sa buhay. May ibubuga pa kapag dumaan na sa pagsubok pero hindi sumusuko.

May ibubuga pa. May kakayahan pa. Hindi dapat balewalain. Hindi ba ganito rin ang pagtingin ng mga dalubhasa hinggil sa ating mga bulkan? Maaaring nananahimik pero may malaking tsansang may ibubuga pa.

Kaya naman sa mga pagsubok na dumarating sa atin, na alam kong marami lalo ngayon, sana hindi tayo magpagapi. Alam kong may ibubuga pa tayo.

***

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayong magpadalang mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundanninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes