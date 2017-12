May humudas? Consunji napaburan sa tax reform

Malayo sa isinusulong na nilalaman ng tax reform package ang inaprubahang coal tax na unang tinututulan ng pinakamalaking coal producer sa bansa, ang DMCI Holdings.

Sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) na inaprubahan na ng bicameral conference committee, nagkasundo ang mga mambabatas na patawan ng buwis ang uling o coal tax na P50 kada metriko tonelada para sa unang taon ng implementasyon nito sa 2018, P100 sa 2019 at P150 sa 2020 hanggang sa mga susunod pang taon.

Ito’y sa kabila ng babala ng ilang mambabatas na maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng kuryente ang karagdagang coal tax o buwis sa uling na ginagamit sa mga planta.

Nilinaw naman ni Camiguin Rep. Xavier Jesus Romualdo, miyembro ng House committee on ways and means at bicameral conference committee na humimay sa TRAIN, na mula sa Senado ang ideya ng pagbubuwis sa uling.

“Galing sa Senate at hindi na-discuss sa House…gusto ng Senate lalo na si Sen. Loren Legarda advocacy n’ya ang environment, clean air ang gusto pa nga n’ya P300 to P600…may mga worry lalo na sa Department of Energy na ‘yung ganu’n lalagyan na rin mataas na tax… tataas naman ang kuryente na babayaran natin kasi most of…48% ng supply sa kuryente galing sa coal,” ayon kay Romulo.

Sa kabila nito ay hindi umano ito magiging dahilan upang lumayo ang mga investor kapag tumaas ang singil sa kuryente.

Nauna nang umangal ang D.M. Consunji Inc. DMCI) sa pamamagitan ng chairman nitong si Isidro Consunji sa panukala ng Senado na itaas ang buwis sa uling.

Sinabi ni Consunji na ‘discriminatory’ ang dagdag-buwis na ito at ipapasa lamang sa mga konsyumer ng kuryente.

Pinaniniwalaang nagkaroon ng aregluhan sa nasabing isyu kung kaya’t hindi nangyari ang nais ng Senado na taasan ang coal tax sa halip ay naging pabor pa sa mga Consunji.