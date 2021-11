May hiling sa 40th b-day ni Cardo: Julia pumiyok sa pagmamahal, inspirasyon si Coco

November 1 ang kaarawan ni Coco Martin. At yes, 40 years old na siya.

Abang-abang siyempre ang mga tagahanga sa kung ano ang magiging mensahe ni Julia Montes sa kanyang ‘dyowa’.

Siyempre, sabi nga nila, ‘life begins at 40’ kaya espesyal ang araw na ito para kay Coco. At siyempre, abang-abang nga ang mga tagahanga kung paano gagawin ni Julia na mas maging espesyal ang araw na ito ni Coco.

Anyway, sa video na nilabas ng Dreamscape ay nagbigay nga ng mensahe ang mga kasamahan niya sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’. Lahat sila ay nagsabing mahal na mahal nila ang aktor, direktor.

Patalbugan din ng birthday wish ang mga sikat na artistang kasama niya sa teleserye, sina Lorna Tolentino, Shaina Magdayao, Raymart Santiago, Michael de Mesa, Rowell Santiago, John Arcilla, Rosanna Roces, at marami pang iba.

Pero siyempre, ang pinaka-special na birthday greetings ay mula kay Julia nga, na pinakahuling nagbigay ng mensahe kay Coco.

“Hi Co! Happy, happy birthday! It’s your 40th birthday. Sana ay ma-enjoy mo. Lagi mo kaming iniisip, mga kaibigan mo, mga katrabaho mo, pamilya mo, mga mahal mo sa buhay,” panimulang chika ni Julia.

Wish nga ni Julia na ngayong 40th birthday ni Coco ay ang sariling kaligayahan muna nito ang unahin.

“Ngayon, this time, it’s your special day, sana sarili mo naman ang isipin mo at ma-enjoy mo ang espesyal na kaarawan mo.”

At siyempre, inamin ni Julia na si Coco ang inspirasyon niya sa buhay. Nagpasalamat din siya sa pagmamahal na binibigay ni Coco, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng tao sa paligid nito.

“Thank you for being an inspiration to everybody, especially sa akin.

“Aaminin ko talagang inspirasyon ka sa lahat ng aspeto. Kung paano ka magmahal ng tao, ng katrabaho mo. Kung paano ka magmahal sa trabaho.

“Continue to be that good person. Huwag na huwag kang mapapagod na magbigay, magmahal, at maging inspirasyon pa sa maraming-maraming tao.

“Maraming-maraming salamat sa iyo Co, and happy birthday!” sabi ni Julia.

Well… Happy birthday Coco Martin! (Dondon Sermino)