May gapangan ng botante sa parating na POC election

Bukas na magaganap ang ina­abangang Pacquiao-Thurman fight. Marami pa ring mga boxing fan ang excited na mapanood ang naturang laban though may mangilan-ngilan ding tipong nagsawa na.

Kung masasaksihan nating tahimik ang buong bansa lalo na ang Metro Manila, walang lalabas na mga sasakyan at zero ang crime rate, effective pa ding pambalanse sa mga problema at stress ang laban ni Pacquiao.

Pero kung sakali mang nanghinawa na nga ang ilan, lalo na ‘yung mga nagsasabing pera-pera lang naman ang lahat, then the boxer­ senator should take a cue from such.

Though we still wish him to win, mas okay na kaming mabalitaan na mas effective siyang senador ng bansa.

At dahil may SONA na agad sa Lunes, dapat naman sigurong magsibalikan na ang ilang mga public official (senators and congressmen) na gumastos pa talaga ng pagpunta sa Amerika para lang mapanood nang live ang naturang fight.

Iba na talaga ang basketball training ngayon maging sa collegiate level.

Bukod sa halos nagiging milyonaryo na agad ang mga college player natin with their multi-million contracts from their schools and advertisers, aba’y may nababalitaan pa kaming binibigyan ng mga bahay, condo units, sasakyan at mga perk na kagaya o higit pa sa nakukuha ng isang nasa pro league.

“Marami na kasing mga alumni ang maya­yaman at todo suporta sa mga school nila. Sila mismo ang nagpiprisinta na mag-sponsor kahit na ‘yung mga training nila abroad,” sey ng isang kausap namin.

Ilan nga daw sa mga kilalang schools na nasa UAAP ang nagbibigay nito sa mga players nila to further hone and train their basketball abilities gaya ng Ateneo, La Salle, UP, Adamson at ilan pang nasa NCAA.

Meron nga daw isang school sa mga nabanggit na talagang ‘kinarir’ ng mga sponsor ang pagi­ging ‘guardian’ sa mga ito dahil ultimo ‘yung mga bagay na ‘for adults only’ ay diumano’y ibi­nibigay nila?

Sey ng kausap namin, “sabagay mga adult student na sila noh.”

Awwws!!!

***

Although sa July 28 pa magaganap ang nakatakdang special election via an EGA (Extraordinary General Assembly) sa POC (Phil. Olympic Committee) para sa bakanteng posisyon sa president, chairman at dalawang silya sa executive board as per directive ng IOC at OCA, tila may isyu na ng ‘gapangan’ ng botante.

Bukod sa mga lumutang na mga name nina dating POC chairman at Tagaytay City Rep. Abraham ‘Bambol’ Tolentino at PATAFA chief Philip Ella Juico na nag-anunsyong tatakbong president, may iba pang pa-sikreto umanong bumubuo ng ‘quota’ among the more than 45 members with voting power.

Hmmm….sino-sino nga ba sila?