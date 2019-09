May gamot ang POIS

Dear Dra. Holmes: (shortened September 16 letter)

I think my boyfriend has POIS (post orgasmic illness syndrome). Every time we make love, he immediately feels flu like symptoms: fever, ­muscle pains lasting a week, He lost his job ­because of this. He sometimes ­suggests we abstain from sex because he hates ­getting sick after we make love.

I first thought I was the problem, that he’s ­allergic to my fluids, but he ejaculated by himself, only to have the same outcome. Every time he jacks off, whether thru sex or just masturbation, he gets sick. I love him so much and I want to help him get thru this. Can you give us an advice?

Please just call me “His Loving Girlfriend.”

Dear His Loving ­Girlfriend:

Maraming ­salamat sa iyong sulat na una ­nating ­pinublish noong ­naka­raang Lunes, ­Setyembre 16. Sa ­huling kolum ­natin noong ­nakaraang Miyerkoles, Setyembre 18, ­sinabi ko roon na ang Post ­Organic Illness Syndrom (POIS) ay ­tinuturing ­bihira o “rare” disease dahil ­bihira lang ang mga ­lalaking nakakaranas ng ­ganito. ­Salamat sa ­Diyos na ­bihira lamang ang nagkakaroon nito dahil napaka­saklap naman na ang isang aktibidad na naka­kabigay nang saya at sigla para sa marami ay nagdudulot ng sakit ng ulo, mga buto, pagpapasuka sa iilan. ­Minsan ang mga sintomas na ito’y ­hindi nawawala ­hanggang ­lumipas ang isang linggo.

Mayroon bang gamot para sa POIS sa kasalukuyan na tuluyang magpapawala ng POIS? Wala. Pero may gamot na ­puwedeng mabawasan ang sintomas? Mayroon. Sa ­kasalukuyan kasi wala pang ­iisang gamot ang makakapagpawala sa kundisyong ito. ­Kailangang ­subukan ng boyfriend mo ang ilang paraan at tingnan kung ano ang pinaka­­ma­bisa para sa kanya.

Sa ngayon, ang pinakamabisang mga gamot ay antidepressants (kagaya ngSSRIs) antihistamines, at benzodiazepines. Minsan ang pagamit ng nonsteroidal ­anti-inflammatory drugs (NSAIDs) bago ­labasan at pag kuha pa rin ng NSAIDS 1 o 2 araw pagkatapos ­labasan ang boyfriend mo ay maaaring maka­tulong din sa kanya. Mayroon pa ring ibang masusubukng paraan na hindi pangkaraniwan at mahahanap ito sa, https://raredisea­ses.info.nih.gov/disea­ses/10809/postorgasmic-illness-syndrome.

Good luck at ingat! —MG Holmes

