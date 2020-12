May bentahesi Andre Paras

MARAMI nang produkto ang AMA Online D League team ang umakyat sa Philippine Basketball Association (PBA).

Pero iba si Andre Paras na naglaro sa AMA ng tatlong taon na school-based player.

Bilang coach niya, todo ang aking suporta kasi itinuturing ko siya na parang anak ko na rin.

Nahawakan ko si Andre noong bata pa siya kaya noon pa lang nakikita ko sa PBA na siya patungo balang araw sa tulong din ng kanyag ama na si PBA Rookie-MVP Benjie Paras na puspusan din ang pag-training sa kanila ng kanyang kapatid na si Kobe.

Nagpapasalamat din ako sa walang sawang pagsuporta sa aking sports program grassroot level hangang PBA D League na sina AMA Chairman Amb. Amable R. Aguiluz V, President Dr. Amable C. Aguiluz IX at Vice President Darwin Domiguez.

Naalala ko noong player ko siya sa 13-under elite, nakita ko ang sipag niya dahil pagkatapos ng ensayo namin nakikita ko pa siyang naiiwan para mag-extra training.

Katulad din ng aming AMA PBA D League team ay maaga siya dumadating para mag-practice ng shooting.

Kaya isa itong advantage sa pag-akyat ni Andre sa PBA kasi sa D League kaya niyang maglaro ng posisyon na 3-4-5 kaya sa tingin ko magiging epektibo siya.

***

Binabati ko ng Happy New Year ang aking pamilya, ang aking mga magulang na sina Lito at Judy, mga kapatid na sina Peter, Paul at Cathy, aking asawa na si Anne, mga anak na sina Kean, Andre at Krizzle pati na rin ang AMA at Elite Basketball team ko.

Sa mga magulang at player ko mabuhay tayong lahat at salamat sa Diyos na nakatawid tayo patungong 2021.