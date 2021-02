May bakuna na

Dumating na ang pag-asa!

Isang napakahalagang araw para sa mga Pilipino ang Pebrero 28, 2021 dahil ito ang araw na dumating sa bansa ang kauna-unahang batch ng bakuna na magsasalba sa buhay ng maraming mga Pilipino laban sa COVID-19.

Anim na daang libong doses ng Sinovac vaccines mula sa China ang personal na sinalubong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Villamor Airbase sa Pasay City na magiging hudyat sa pagsisimula ng roll-out sa vaccination program ng gobyerno.

Nagpapasalamat po tayo sa gobyerno ng China dahil maagap na tinupad ang pangakong bakuna para sa mga Pilipino.

Ang 600,000 doses ng Sinovac vaccines ay libre at donasyon ng China sa gobyerno, at magiging proteksiyon ng mga Pilipino sa kinatatakutang COVID-19.

Ilang buwan po tayong naghintay at umasa sa pagdating ng mga bakuna at nagkaroon ng kaganapan ngayong huling araw ng Pebrero.

Magandang timing ang pagdating ng Sinovac vaccines dahil pagpasok ng Marso ay mailalarga kaagad ang vaccination program ng gobyerno.

Dobleng grasya po sa mga Pilipino dahil pagkatapos dumating ng Sinovac vaccines, susunod namang darating sa bansa ang 526,600 doses ng bakuna ng AstraZeneca mula sa COVAX facility ng World Health Organization (WHO).

Libre rin po ito at sadyang masuwerte ang mga Pilipino dahil sa dami ng mga bansang naghihintay ng bakuna mula sa COVAX facility ay nasa prayoridad ang bansa natin ng WHO.

Dahil po sa magandang development na ito ay asahan natin na mailalarga na at mapapabilis ang national vaccination program habang tinitiyak ng gobyerno ang kaligtasan at bisa ng mga bakuna.

Ayon nga po kay Senador Bong Go na Chairman ng Senate Committee on Health, umpisa pa lamang ito, marami pang kailangang gawin para matiyak na mayorya ng mga Pilipino ay mabakunahan para sa kanilang kaligtasang pangkalusugan.

Ngayong mayroon ng mga bakuna, nais ni Pangulong Duterte na maibigay agad ito sa mga nasa priority list ng gobyerno hindi lamang sa Metro Manila kundi pati na sa Visayas at Mindanao.

Sa katunayan po, ang isang daang libong bakuna mula sa Sinovac ay inilaan para sa mga sundalo at civllian employees ng Department of National Defense.

Unang-una po sa prayoridad na makatanggap ng COVID vaccines ay ang frontliners at mahihirap na senior citizens para unti-unting makabalik sa normal na pamumuhay.

Pero paalala sa mga mababakunahan na, huwag po tayo maging overconfident. Ang bakuna ay hindi po magbibigay ng magic. Proteksyon po natin ito laban sa COVID-19, pero manatili pa ring sumunod sa mga minimum health standards tulad ng paghuhugas ng kamay, physical at social distancing, at ang pagsusuot ng mask at face shield.

Malaking bagay po para mas mapabilis ang pagdating sa bansa ng mga bibilhing bakuna ang paglagda ni Pangulong Duterte sa COVID-19 Vaccination Program Act nito lamang nakalipas na araw kung saan isa sa probisyon ng batas ang pagtatatag ng indemnification fund.

Isa po ito sa hinihinging requirements ng mga vaccine manufacturers para sa kanilang kasiguruhan na hindi sila hahabulin ng ating gobyerno sakaling magkaproblema sa mga bakuna.

Ang sabi nga po ni Senador Go, nakatali po ang ating kamay, wala tayong pagpipilian kundi sumunod sa mga kasunduan kaysa maiwan dahil sa dami ng mga bansang nag-uunahan para makakuha ng bakuna.

Ang kaligtasan po ng mga Pilipino ang higit na isinaalang-alang ng Pangulo dahil sa matinding pagsubok na dinaranas ngayon ng sambayanan. Kaya puspusan ang mga ginagawang pagtatrabaho ng mga opisyal ng gobyerno para maibigay agad ang bakunang magbibigay ng proteksiyon sa kanila laban sa COVID-19.

Aasahan pong sa mga darating na araw ay magsusunod-sunod na ang pagdating ng mga bakuna sa bansa para sa target na 70-milyong Pilipino na bibigyan ng vaccine.

Ang mahalaga po sa ngayon ay magtulungan tayong lahat at manatiling ligtas at malusog hanggang sa maiturok na sa atin ang bakuna na magsasalba sa pinagdadaanang kalbaryo at sakripisyo ng buong sambayanan.