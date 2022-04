May ayuda sa mga apektado ng Shanghai lockdown

Aalalayan ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang mga overseas Filipino worker (OFW) na naapektuhan ng lockdown sa Shanghai, China dahil sa muling pagsirit ng COVID-19.

Ito ang tiniyak sa Laging Handa ni DOLE Secretary Silvestre Bello III kasunod ng ulat na maraming OFWs sa Shanghai, China ang hindi makapagtrabaho dahil sa lockdown.

Ayon kay Bello, ang Department of Foreign Affairs (DFA) ang kikilos para matukoy ang kinaroronan ng mga OFW sa Shanghai at ang Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) naman ang mag-aabot ng tulong pinansiyal sa mga apektadong Pilipinong manggagawa.

“In the meantime,nagpapadala tayo ng pagkain, medisina sa kanila and as soon as ma-identify natin sila upon instruction of DFA, we will give them the usual grant of $200 per OFW,” dagdag ni Bello. (Aileen Taliping)