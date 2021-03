May-ari ng ‘tanim baril’ video iimbestigahan ng PNP

Hawak na ng Philippine National Police-Internal Affairs Service (PNP-IAS) ang kontrobersyal na video ng isang pulis na nakuhanan na naglagay ng baril sa katawan ng napatay na drug suspek sa Valencia, Bukidnon.

Ito ang kinumpirma ni PNP-IAS Ins­pector General Atty. Alfegar Triambulo sa isang panayam sa telebisyon. Aniya, “Titignan natin kung may kuha pa na iba. Especially, kung sino kumuha niyan o baka may mga iba pa siyang kuha.”

Matatandaang nag-viral ang video ng isang pulis na tatlong beses na pinaputok ang hawak na baril bago ito ilagay sa bangkay ng nasawing drug suspect sa nabatid na bayan noong Pebrero 20 ng taong ito.

Kinilala ang nasawing drug suspect na si Pol Estañol, na ayon sa pulisya ay nanlaban umano sa mga aarestong pulisya, habang kinilala naman ang pulis na nasa viral video na si P/Cpl. Benzon Gonzales, na makalipas ang limang araw ay nasawi naman sa isang aksidente.

Ayon kay Triambulo iimbestigahan ng IAS ang mga kasamahan nito pati na rin ang hepe ni Gonzales.

“Mayroon naman siyang kasama, mayroon naman tayong tinatawag na conspiracy. So kaya tuloy po yung kaso, kaya tuloy po yung investigation. At kung may alam po itong kanyang mga commanders para maisama po natin sa pagsampa ng kaso,” paliwanag ni Triam­bulo.

Matatandaang nauna ng hiniling ni Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite sa Kongreso na paimbestigahan ang nasabing insidente.

“Mukhang kasama na talaga sa standard operating procedures ng mga police operations itong pamemeke ng shootout upang palabasing nanlaban ang mga biktima ng extrajudicial kil­lings,” pahayag ng kongresista. (Edwin Balasa)