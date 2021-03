May 14M, 16.4M follower: Anne pinakamabango pa rin sa Twitter, IG

Mahirap kabugin, at nanatiling nasa ituktok pa rin si Anne Curtis, kung ang Twitter world ang pagbabasehan.

Matagal mang nawala sa telebisyon, dahil sa pagbubuntis, pagtira sa Australia, at sa social media na lang nakikita, hindi pa rin kinalimutan ng mga fan si Anne. Katunayan, siya pa rin ang pinakapaborito ng mga fan o reyna ng socmed.

Sa Twitter na lang, ang bongga lang na siya pa rin ang pinakamabenta sa lahat ng artista, dahil sa kanyang 14M follower.

Sumunod sa kanya ang kasamahan din niya sa ‘It’s Showtime’ na si Vice Ganda na may 13.9M na follower.

Of course, nandiyan din ang real life Darna na si Angel Locsin na may 12.6M na follower.

Sumunod si Kathryn Bernardo na may 10.5M follower. Daniel Padilla na may 8.9M follower.

Ang bongga rin ni Bianca Gonzales na may 7.4M follower. Pati na si Yeng Constantino na may 7.4M follower.

Sumunod si Maine Mendoza na may 6.4M follower, at Alden Richards na may 5.8M follower.

At heto pa, kahit sa Instagram ay waging-wagi pa rin si Anne, ha!

Imagine, reyna ka na ng Twitter, pati Instagram ikaw pa rin ang tinitingala ng marami.

Kung tutuusin, mas marami pang follower si Anne sa Instagram kesa Twitter, dahil umabot na sa 16.4M, ha! Kaya yes, siya pa rin ang reyna ng Instagram, ha!

James (6.5M) nilampaso sina Daniel (3.8M), Alden (3.7M) sa Instagram

At kung sa Twitter ay sakto, o sapat lang ang follower niya, panalong-panalo naman si Liza Soberano sa Instagram sa kanyang 15.2M follower, ha!

Sumunod sa kanya si Kathryn Bernardo na may 14.3M na follower.

Sa Instagram naman nagpakitang gilas ang mga beauty queen na sina Pia Wurtzbach na may 11.9M na follower, at Catriona Gray na may 11.3M follower, ha!

Ang bongga rin ni Andrea Brillantes na mabenta rin sa Instagram na may 11.2M follower.

Hindi rin naman nagpatalo si Alex Gonzaga na may 10.8M follower, ha!

Hindi rin naman nagpakabog si Marian Rivera sa kanyang 10.3 follower. Wala lang Twitter si Marian, bagamat sa Facebook ay siya naman ang namamayagpag.

Pakitang gilas din si Julia Barretto sa Instagram na may 10.1M.

Pasok din si Nadine Lustre sa kanyang 9.8M follower, ha! Ganun din si Kim Chiu na may 9.8M follower.

At sumunod naman si Vice Ganda na may 9.6M follower.

Of course, mabango rin sa Instagram si Bea Alonzo sa kanyang 9M follower. Sumunod si Angel Locsin na may 8.4M follower.

Ang reyna ng YouTube na si Ivana Alawi ay hindi masyadong paborito ng mga fan sa Instagram, kahit na sabihin pang madalas ay nakalantad ang kanyang kaseksihan, dahil 6.7M lang ang kanyang follower, kumpara sa YouTube subscriber niya na umabot na sa 12.5M, ha!

Ka-tie ni Ivana si Yeng Constantino sa Instagram na may 6.7M follower rin.

Pero sa mga kalalakihan (bukod kay Vice Ganda), o sa liga ng mga matinee idol ngayon, si James Reid ang pinaka-bongga dahil sa follower niyang 6.5M sa Instagram. Talbog niya sina Daniel Padilla na may 3.8M follower lang, at Alden Richards na may 3.7 follower lang.

Well…