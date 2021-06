Maxine target SEA Games

BIYAHENG Ormoc City para umeskrima sa Southeast Asian Games Qualifiers ng Philippine Fencing Association si Maxine Esteban.

Simula Hulyo 3-11, magkakaroon ng 2021 PFA Open Fencing Championships at SEA Games Qualifiers na gaganapin sa Ormoc City Superdome.

Magugunita na komopo ng bronze medal si Esteban sa nakaraang 30th SEA Games na ginanap sa bansa habang tinanghal rin ito na Rookie of the Year at Most Valuable Player sa UAAP.

“Flying to Ormoc for the SEA Games Qualifiers this Monday! Lifting everything to You. Would appreciate all of your prayers,” tweet ni Esteban. (Janiel Abby Toralba)